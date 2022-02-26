Twitter Rusya ve Ukrayna'da reklamları geçici olarak durdurdu

Twitter tarafından yapılan açıklamada "Kritik kamu güvenliği bilgilerinin öne çıkarıldığından ve reklamların bu bilgilerden olumsuz etkilenmediğinden emin olmak için Ukrayna ve Rusya'daki reklamları geçici olarak duraklatıyoruz." denildi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu da sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Açıklamada "Rusya Başsavcılığı da Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirilmesine karar vermiştir" ifadesine yer verildi.
Rusya, sosyal paylaşım sitesi
Twitter'a da Mart 2021'de erişim kısıtlaması getirmişti.
GÜNDEM
Twitter Ukrayna’dan video paylaşan hesapları engelledi
FOTOĞRAF 19
Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kiev'de korkunç roket saldırılarının gerçekleştiğini belirtti.
En son başkent Kiev'in buna benzer bir durumu 1941'de Nazi Almanya'sı saldırdığında yaşandığına dikkati çeken Kuleba, \"Ukrayna o şeytanı yendi ve bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin. Tüm ilişkileri kesin. Rusya'yı her yerden atın.\" değerlendirmelerinde bulundu.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.
Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.
Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.
Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti.
ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Kiev'deki saldırıları Nazi Almanya'sı dönemine benzetti: Korkunç roket saldırıları gerçekleşiyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanırken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan twitter üzerinden yeni bir açıklama daha geldi. Rusya'nın Kiev'e roket saldırılarını Nazi Almanya'sı dönemine benzeten Kuleba, ''Kiev'de korkunç roket saldırıları gerçekleşiyor, Ukrayna o şeytanı yendi ve bunu da yenecek.'' dedi.