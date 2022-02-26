Teknoloji Twitter Rusya ve Ukraynada reklamları geçici olarak durdurdu
SOSYAL MEDYA

Twitter Rusya ve Ukrayna'da reklamları geçici olarak durdurdu

Sosyal medya sitesi Twitter, Rusya ve Ukrayna'da reklam içeriklerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Twitter Rusya ve Ukraynada reklamları geçici olarak durdurdu
Arşiv

Twitter tarafından yapılan açıklamada "Kritik kamu güvenliği bilgilerinin öne çıkarıldığından ve reklamların bu bilgilerden olumsuz etkilenmediğinden emin olmak için Ukrayna ve Rusya'daki reklamları geçici olarak duraklatıyoruz." denildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu da sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Açıklamada "Rusya Başsavcılığı da Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirilmesine karar vermiştir" ifadesine yer verildi.

Rusya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a da Mart 2021'de erişim kısıtlaması getirmişti.

Twitter Ukrayna’dan video paylaşan hesapları engelledi
GÜNDEM
Twitter Ukrayna’dan video paylaşan hesapları engelledi

Kiev'deki saldırıları Nazi Almanya'sı dönemine benzetti: Korkunç roket saldırıları gerçekleşiyor
FOTOĞRAF 19
Title
Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kiev'de korkunç roket saldırılarının gerçekleştiğini belirtti.
Title
En son başkent Kiev'in buna benzer bir durumu 1941'de Nazi Almanya'sı saldırdığında yaşandığına dikkati çeken Kuleba, \"Ukrayna o şeytanı yendi ve bunu da yenecek. Putin'i durdurun. Rusya'yı izole edin. Tüm ilişkileri kesin. Rusya'yı her yerden atın.\" değerlendirmelerinde bulundu.
Title
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.
Title
Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.
Title
Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.
Title
Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti.
Title
ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Title
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Title
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Title
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Title
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Title
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Title
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Title
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Title
Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Title
Title
Title
Kiev'deki saldırıları Nazi Almanya'sı dönemine benzetti: Korkunç roket saldırıları gerçekleşiyor
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşanırken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan twitter üzerinden yeni bir açıklama daha geldi. Rusya'nın Kiev'e roket saldırılarını Nazi Almanya'sı dönemine benzeten Kuleba, ''Kiev'de korkunç roket saldırıları gerçekleşiyor, Ukrayna o şeytanı yendi ve bunu da yenecek.'' dedi.


Kievde en zor gece

Kiev'de en zor gece

Topçu ateşi altında kalan kentin birçok noktasında çatışmalar yaşanıyor.
Şampiyonluğun gölgesi Trabzona düştü

Şampiyonluğun
gölgesi Trabzon'a düştü

Trabzonspor, yenik duruma düştüğü maçı son dakikada kazandı.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Kiev kuşatma altında

Kiev kuşatma altında

​Rus ordusu, Ukrayna işgalinin ikinci gününde başkent Kiev'i abluka altına aldı.
ABD kara listeye aldı

ABD kara listeye aldı

Putin, Kim Jong Un ve Beşar Esed gibi 'despotları' içeren gruba katıldı.
Rusya iki ülkeyi daha tehdit etti

Rusya iki ülkeyi daha tehdit etti

​"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması askeri ve siyasi sonuçlar doğuracak."
Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.
Evlerimizde bekliyoruz

Evlerimizde bekliyoruz

​Ukrayna'daki Türkler endişeli.
Çin ABD istihbaratını Rusya’ya verdi

Çin ABD istihbaratını Rusya’ya verdi

​ABD'nin Rusya hakkında Çin'le istihbarat paylaştığı ortaya çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından flaş açıklama.

Vaka sayısında düşüş

Vaka sayısında düşüş

​Türkiye'nin 25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.