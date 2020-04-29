Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Twitter sms bağlantı özelliğini kaldırıp milyonlarca hesabı sildi
İNTERNET

Twitter sms bağlantı özelliğini kaldırıp milyonlarca hesabı sildi

Twitter 14 yıldır kullandığı sms bağlantı özelliğini kaldırıp milyonlarca hesabı sildi. Daha önce bir hacker grubu bu özellikten faydalanıp Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in hesabını hacklemişti.

Haber Merkezi Diğer
Twitter yıllardır kullandığı sms bağlantı özelliğini kaldırdı.
Twitter yıllardır kullandığı sms bağlantı özelliğini kaldırdı.

Twitter milyonlarca hesabı sessizce sildi ve kullanıcıların SMS mesajları yoluyla tweet almalarını sağlayan özelliği kapattı.

Şirket, pazartesi günü paylaştığı tweet'te, "Hesabınızı güvende tutma konusunda yardımcı olmaya devam etmek istiyoruz. SMS özelliğiyle ilgili güvenlik açıkları tespit ettik, bu nedenle SMS aracılığıyla Twitter kullanma hizmetimizi birkaç ülke haricinde kapattık" ifadelerini kullandı.

Twitter'da bir dönem sona erdi.

Bir dönemin sonu

Twitter, kullanıcıların SMS mesajları aracılığıyla tweet atabildiği bu hizmeti ilk olarak geçen yıl şirketin CEO'su Jack Dorsey'nin hesabının bu özellik nedeniyle hacklenmesinden sonra kaldırmıştı.

Chuckle Squad isimli bilgisayar korsanları grubu bu özellikteki güvenlik açıklarından yararlanarak Dorsey'in hesabından ırkçı hakaretler ve antisemitik mesajlar paylaşmıştı.

Independent'in haberine göre; o zamandan bu yana yeni güvenlik açıklarının keşfedilmesi SMS hizmeti aracılığıyla Twitter'ı kullanma özelliğinin artık çoğu kullanıcı için tamamen işlevsizleştiği anlamına geliyor.

Facebook yeni grup görüntülü sohbet özelliğini hayata geçirdi
TEKNOLOJİ
Facebook yeni grup görüntülü sohbet özelliğini hayata geçirdi
Abone Ol Google News
Nerede bu hayali ölümler?

Nerede bu hayali ölümler?

Bakan Koca'dan ölüm rakamları gizleniyor iddialarına sert tepki.
Karantinada kolları sıvadılar

Karantinada kolları sıvadılar

Okulun gönüllü tadilatını yapıyorlar.
YÖK duyurdu

YÖK duyurdu

Öğrencilere ücretsiz internet verilecek.
Tedbir, tespit, <br>hızlı tedavi

Tedbir, tespit,
hızlı tedavi

Bakan Koca'dan ​Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar.
Azmimiz ve heyecanımız arttı

Azmimiz ve heyecanımız arttı

​Faşist LGBT lobisine kötü haber.
Şaka gibi olay...

Şaka gibi olay...

​Trump'ı dinleyip dezenfektan içtiler.

Bakanlık<br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

11 yaşındaki Didem'in çağrısına cevap gecikmedi.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
36 ay vadeli destek!

36 ay vadeli destek!

​Bakan Berat Albayrak devreye alındığı açıkladı.
Eğitimler gözden geçirilmeli

Eğitimler gözden geçirilmeli

Suriyeli gencin öldürülmesi yeniden gündeme getirdi.
Rehavete kapılıyoruz

Rehavete kapılıyoruz

​Pazarlar yine doldu taştı, 65 ve 20 yaş kuralı da delindi...
ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

​Ülke 1 milyon vakaya nasıl ulaştı?
Telefonları susmuyor

Telefonları susmuyor

​Topladıkları çayın karının yüzde 50'sini alıyorlar.
Fırsatçılar<br>hesap verecek

Fırsatçılar
hesap verecek

​Albayrak: Milletin sofrasına el uzatanlara imkan veremeyeceğiz.
Yatakta bile<br>sırayla yatıyorlar

Yatakta bile
sırayla yatıyorlar

​80 yaşındaki baba ve 60 yaşındaki oğlunun hikayesi yürek burkuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.