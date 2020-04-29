Twitter sms bağlantı özelliğini kaldırıp milyonlarca hesabı sildi

Twitter milyonlarca hesabı sessizce sildi ve kullanıcıların SMS mesajları yoluyla tweet almalarını sağlayan özelliği kapattı.

Şirket, pazartesi günü paylaştığı tweet'te, "Hesabınızı güvende tutma konusunda yardımcı olmaya devam etmek istiyoruz. SMS özelliğiyle ilgili güvenlik açıkları tespit ettik, bu nedenle SMS aracılığıyla Twitter kullanma hizmetimizi birkaç ülke haricinde kapattık" ifadelerini kullandı.

Twitter'da bir dönem sona erdi.

Bir dönemin sonu

Twitter, kullanıcıların SMS mesajları aracılığıyla tweet atabildiği bu hizmeti ilk olarak geçen yıl şirketin CEO'su Jack Dorsey'nin hesabının bu özellik nedeniyle hacklenmesinden sonra kaldırmıştı.

Chuckle Squad isimli bilgisayar korsanları grubu bu özellikteki güvenlik açıklarından yararlanarak Dorsey'in hesabından ırkçı hakaretler ve antisemitik mesajlar paylaşmıştı.

Independent'in haberine göre; o zamandan bu yana yeni güvenlik açıklarının keşfedilmesi SMS hizmeti aracılığıyla Twitter'ı kullanma özelliğinin artık çoğu kullanıcı için tamamen işlevsizleştiği anlamına geliyor.