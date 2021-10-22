Twitter Spaces özelliği nihayet tüm kullanıcılara açıldı

Twitter, ilk kez geçen sene Kasım'da hayata geçirdiği Spaces özelliğini son olarak herkese açıyor. Clubhouse'un çıkışıyla birlikte büyük bir ivme kazanan 'sesli sosyal ağ' kavramı, birçok platformun bu sistemi sunmasını sağladı.

İlk başlarda 600 ve daha fazla takipçisi olan Twitter kullanıcıları için sınırlı tutulan bu özellik, neredeyse 1 yıl sonra tüm kullanıcılara açıldı.

Spaces ekibi, değişikliği duyurmak için bir tweet paylaştı ve hem Android hem de iOS kullanıcılarının artık Spaces'ten yararlanabileceğini duyurdu. Twitter, Spaces için yardımcı sunucular ve 10 adede kadar konuşmacı ekleme yeteneğini de başlattı.

Twitter Spaces nedir? Twitter, bir süredir test aşamasında bazı kullanıcılara sunduğu ve daha sonra 600 takipçiye sahip kişilere sesli sohbet özelliği Spaces'i sonunda herkese sunmaya başladı.