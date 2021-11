Twitter Süper Takip özelliği iOS kullanıcılarına açıldı

Twitter, birkaç ay önce ABD ve Kanada'da hayata geçirdiği 'Süper Takip' özelliğini sonunda tüm iPhone ve iPad kullanıcılara açtı.

Twitter Süper Takip nedir?

Twitter, Süper Takip özelliğiyle alakalı şu açıklamayı yapıyor:

Süper Takip, kullanıcıların en çok etkileşimde bulunan takipçilerinin Twitter'a yaptıkları katkılardan para kazanmalarına yardımcı olmanın bir yoludur. Bir kişi bir Süper Takip aboneliği sunduğunda bu kişinin Süper Takipçileri, onlar için özel olarak oluşturulan bonus Tweetleri görebilirler.

we know what you’re thinking—“what’s Super Follows and I hope there’s a thread explaining everything.”



well you’re in luck, here’s a 🧵 pic.twitter.com/aXN7rHJXaT — Super Follows (@SuperFollows) September 1, 2021

Kullanıcıların Süper Takip özelliğinden yararlanabilmesi için Twitter politikalarına uymaları gerekiyor. Bu noktada 18 yaş sınırlaması ve 10 bin takipçi kuralı oldukça önemli. Aynı zamanda son 30 günde de 25 tweet atılmış olması zorunlu.

Elde edilen gelirlerin çok büyük bir kısmı kullanıcılara gidiyor. Hatta bu oran %93 civarında. Geri kalan %3'lük dilim ise Twitter'a aktarılıyor. Eğer gelir 50 bin doların üzerine çıkarsa pasta payı %80 kullanıcı ve %20 Twitter olarak değişiyor.

Twitter Süper Takip özelliğinin yakın zamanda Android'e ve web kullanımına açılacağı da belirtiliyor.