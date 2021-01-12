Twitter toplamda 70 binden fazla hesabı kapattı

Facebook, Twitter,Instagram ya da diğer sosyal ağlar belirli aralıklarla 'bahar temizliği' yapıyor ve gerçek dışı olarak görülen hesapları kapatıyor. Ancak Twitter'ın yeni yaptığı düzenleme biraz daha farklı. Platform son olarak QAnon ile ilişkili komplo teorisi içerikleri üreten 70 binden fazla hesabı kalıcı olarak kapattı.

Twitter yeni yaptığı açıklamayla birlikte askıya alınan hesapların aslında zararlı içerikler paylaştığının altını özellikle çiziyor. Ayrıca nefret söylemi ya da şiddet içeren tehditlerle alakalı önümüzdeki süreçte de sıkı denetimin devam edeceği belirtiliyor.

Twitter'ın bu düzenlemesinin arkasında ne var?

Geçtiğimiz hafta ABD Kongre Binası'nda yaşanan olaylar, birçok farklı platformda Donald Trump hesabının kapatılmasıyla sonuçlandı. Bunlar arasında Facebook, Twitter, Instagram ilk sırada. Ama aslında Trump fanatiklerinin yer aldığı Parler sosyal ağı da hem App Store hem de Google Play'den kaldırıldı. Ek olarak birçok farklı şirket de konuyla alakalı düzenlemelere devam ediyor.

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