Teknoloji Twitter ücretli paylaşım sağlayan Super Follows özelliğini geliştiriyor
İNTERNET

Twitter ücretli paylaşım sağlayan Super Follows özelliğini geliştiriyor

Twitter, yakında testlerine başlanması beklenen Super Follows özelliğiyle birlikte içerik oluşturucular için yepyeni bir gelir modelini devreye sokuyor. Böylece bazı paylaşımlar yalnızca ücretli olarak abone olan kullanıcılara açılıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter Super Follows
Twitter Super Follows

Dijital servislerin ücretli hizmetleri artmaya devam ediyor. Özellikle 'premium' paketler altında kullanıcılara sunulan bazı detaylar, platforma bağlı olarak aylık ücret karşılığında reklamları ortadan kaldırarak yenililer getiriyor. Ama son dönemlerde YouTube'un Katıl butonu gibi doğrudan içerik oluşturuculara yarayacak olan özellikler karşımıza çıkıyor.

Twitter'ın Super Follows olarak isimlendirdiği özelliğin ne zaman hayata geçeceği ise şimdilik bilinmiyor.

İçerik oluşturanlara yepyeni bir gelir modeli sunuyor

Twitter ise Super Follows adını verdiği yeni sistemi hayata geçiriyor. Şu anda henüz testlerine dahi başlanmamış olan özellik, takipçilerin bazı içerikleri ücretli olarak görüntülemesini temel alıyor. Yani aslında kullanıcılar, takipçilerine istediği bazı paylaşımları ücretli şekilde görüntülemeye açabiliyor. Bu da aslında Twitter'ın kullanıcılara yeni bir gelir modeli sunacağı anlamına geliyor.

Özelliğin tam anlamıyla ne zaman hayata geçeceği ve işleyişinin nasıl olacağı belli değil. Ama buna ek olarak bir de Communities adı verilen yeni sistemin hazırlığı da devam ediyor. Böylece kullanıcılar ilgi alanlarına göre gruplar oluşturup buna göre çeşitli gruplara dahil olabilecekler.

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