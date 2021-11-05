Twitter uygulamasına hesap içi arama özelliği eklendi

Twitter, kullanıcıların belirli bir profil içinde arama yapmasını sağlayan yeni özelliği duyurdu. Yani yeni arama düğmesi, bireysel profil sayfaları için gösteriliyor ve kullanıcıların yalnızca belirli bir hesabın tweet'leri içinde tarama yapılmasına imkan tanıyor.

Bu yeni özellik sayesinde sadece o hesap içinde arama yapmak mümkün hale geliyor.

Sızıntılarıyla bilinen XDA Developers, ilk olarak profil sayfasında yeni bir arama düğmesi olduğunu fark etti. Paylaşılan ekran görüntülerine göre bu yeni düğme sağ üst köşede üç noktalı menünün yanında yer alıyor. Böylece iPhone kullanıcıları kendi tweet'lerini inceleyebiliyor.

Daha önce de birçok kez gündeme geldiği gibi Twitter, ücretli abonelik modeliyle yepyeni özellikler sunmaya başlıyor. Bunlardan biri de uzun videoların yüklenebiliyor olması.

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TEKNOLOJİ Twitter yeni reklam sistemini test etmeye başladı