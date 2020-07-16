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Teknoloji Twitterda ünlülerin hesaplarına saldırı Çok sayıda ünlü ve siyasi ismin hesapları ele geçirildi
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SOSYAL MEDYA

Twitter'da ünlülerin hesaplarına saldırı: Çok sayıda ünlü ve siyasi ismin hesapları ele geçirildi

Twitter'da ünlülerin hesaplarına siber saldırı düzenlendi. Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları hacklendi. Hacklenen hesaplardan bitcoin çekilişi paylaşımı yapıldı. Konuya ilişkin Twitter'dan resmi açıklama bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitter
Twitter

Dünyada ünlü sosyal paylaşım sitesi Twitter'a yönelik gerçekleşen siber saldırı sonrasında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD eski Başkanı Barack Obama, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amerikalı iş insanı Warren Buffett, ünlü şarkıcı Kanye West, ABD'li politakacı ve iş insanı Michael Bloomberg, Apple ve Uber'in resmi twitter hesapları hacklendi.

Bitcoin çekilişi linkleri verildi

Çalınan hesaplardan Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapıldı ve takipçilerden buradaki linklere tıklanması istendi. Paylaşımda gönderilen linkle şu ana kadar 100 bin dolar toplandığı belirtiliyor.

Twitter'dan açıklama bekleniyor

  • Konu sosyal medyada büyük yankı bulurken gözler Twitter'dan gelecek açıklamaya çevrildi.

Elon Musk'ın paylaşımı

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Bill Gates'in paylaşımı
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