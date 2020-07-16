Twitter'da ünlülerin hesaplarına saldırı: Çok sayıda ünlü ve siyasi ismin hesapları ele geçirildi

Dünyada ünlü sosyal paylaşım sitesi Twitter'a yönelik gerçekleşen siber saldırı sonrasında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD eski Başkanı Barack Obama, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amerikalı iş insanı Warren Buffett, ünlü şarkıcı Kanye West, ABD'li politakacı ve iş insanı Michael Bloomberg, Apple ve Uber'in resmi twitter hesapları hacklendi.
Bitcoin çekilişi linkleri verildi
Çalınan hesaplardan Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapıldı ve takipçilerden buradaki linklere tıklanması istendi. Paylaşımda gönderilen linkle şu ana kadar 100 bin dolar toplandığı belirtiliyor.
Twitter'dan açıklama bekleniyor
- Konu sosyal medyada büyük yankı bulurken gözler Twitter'dan gelecek açıklamaya çevrildi.
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