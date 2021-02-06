Twitter'ın sesli iletişim özelliği Spaces Android'e de geliyor

Twitter, geçen ay duyurduğu Spaces özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Normal şartlarda tamamen metin, görsel ve video sistemi üzerine kurgulanan sosyal ağ, sesli iletişimi de bunlara dahil ediyor. Asıl amaç, Clubhouse'taki gibi dünyanın her yerinden insanların bir araya gelerek oda oluşturması ve sesli bir şekilde iletişim kurabilmesi.

Android tarafındaki geliştirmeler de devam ediyor

Ama şu anda platformda karmaşa oluşturan şey, özelliğin Android değil iOS tarafında test ediliyor olması. Bu nedenle Twitter aslında Android kullanıcılarına önem vermediği konusunda çok fazla olumsuz mesajla karşılaşıyor. Dolayısıyla yeni bir açıklama yapma gereği de hissediyor.

Android gang...we haven't forgotten about you



🔥🔥🔥 @af_mada pic.twitter.com/SLaE1bXZUz REKLAM January 29, 2021

Twitter, çok sayıda kullanıcısını göz önünde bulundurarak yalnızca iOS değil Android için de Spaces özelliğinin geliştirmelerinin devam ettiğini duyurdu. Twitter, ses tabanlı iletişim sistemini ilk kez denemiyor. Geçtiğimiz dönemlerde de benzer birtakım girişimler vardı. Fakat Clubhouse'un birkaç hafta içinde popüler hale gelmesiyle birlikte Twitter'ın bu özelliği geliştirme sürecini hızlandırdığı da anlaşılabiliyor.

TEKNOLOJİ Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar