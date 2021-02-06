Teknoloji Twitterın sesli iletişim özelliği Spaces Androide de geliyor
İNTERNET

Twitter'ın sesli iletişim özelliği Spaces Android'e de geliyor

Pandemiyle birlikte artan sesli iletişim ihtiyacı, beraberinde yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Son birkaç haftadır Türkiye'de popüler hale gelen Clubhouse'un temelinde de bu var. Twitter da bir süredir üzerinde çalıştığı sesli iletişim sistemi Spaces'i geliştirmeye devam ediyor. Hatta özelliğin Android tarafına da geleceği duyuruldu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Twitter Spaces
Twitter Spaces

Twitter, geçen ay duyurduğu Spaces özelliğini geliştirmeye devam ediyor. Normal şartlarda tamamen metin, görsel ve video sistemi üzerine kurgulanan sosyal ağ, sesli iletişimi de bunlara dahil ediyor. Asıl amaç, Clubhouse'taki gibi dünyanın her yerinden insanların bir araya gelerek oda oluşturması ve sesli bir şekilde iletişim kurabilmesi.

Android tarafındaki geliştirmeler de devam ediyor

Ama şu anda platformda karmaşa oluşturan şey, özelliğin Android değil iOS tarafında test ediliyor olması. Bu nedenle Twitter aslında Android kullanıcılarına önem vermediği konusunda çok fazla olumsuz mesajla karşılaşıyor. Dolayısıyla yeni bir açıklama yapma gereği de hissediyor.

Twitter, çok sayıda kullanıcısını göz önünde bulundurarak yalnızca iOS değil Android için de Spaces özelliğinin geliştirmelerinin devam ettiğini duyurdu. Twitter, ses tabanlı iletişim sistemini ilk kez denemiyor. Geçtiğimiz dönemlerde de benzer birtakım girişimler vardı. Fakat Clubhouse'un birkaç hafta içinde popüler hale gelmesiyle birlikte Twitter'ın bu özelliği geliştirme sürecini hızlandırdığı da anlaşılabiliyor.

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