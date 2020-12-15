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Teknoloji Ubisoft 2020 kampanyası Bu hafta her gün ücretsiz oyun ve çeşitli sürprizler var
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Ubisoft 2020 kampanyası: Bu hafta her gün ücretsiz oyun ve çeşitli sürprizler var

Epic Games'in ardından Ubisoft da 2020'nin sonu için bir sürpriz duyuru paylaştı. Bugünden başlayarak 19 Aralık'a kadar devam edecek kampanya dahilinde oyuncular her gün ücretsiz oyun ve oyun için satın alımlardaki indirimlerden yararlanabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Ubisoft
Ubisoft

Ubisoft, her yıl olduğu gibi bu sene sonunda da oyunlarda önemliindirimler yapıyor. Beklenen duyuru geldi ve şirket, 19 Aralık'a kadar devam edecek kampanyayı başlattı.

Bugün ilk hediyelerle başlayan kampanya yalnızca oyunlar için indirim ya da tamamen ücretsiz bir yapı sunmuyor. Buna ek olarak oyun içi satın almalarda da önemli sürprizler yapılıyor.

Böylece Epic Games'in ardından Ubisoft da çok önemli bir adım atarak oyuncuları sevindiriyor. Üstelik bu kampanyada bölge bazlı bir sınırlama da yok. Doğal olarak isteyen herkes katılabiliyor ve sunulan haklardan yararlanabiliyor.

Hangi oyunların indirimli ya da ücretsiz sunulacağı ise belli değil.

Ubisoft 2020 kampanyasından nasıl yararlanılır?

Ubisoft'un 2020'ye özel olarak sunduğu bu kampanyalardan yararlanmak için öncelikle 'kampanya' sayfasına erişmek gerekiyor. Daha sonrasında 'Şimdi Kaydolun' düğmesiyle kayıt oluşturduktan sonra Ubisoft hesabınıza giriş yapın. Ardından işlem tamam.

Ubisoft 2020 kampanyası hangi oyunlarda geçerli?

En önemli ayrıntılardan biri de Ubisoft'un hangi oyunları ücretsiz ya da kampanyalı şekilde sunduğu... Ancak şirket bu konuda bir açıklama yapmıyor ve aslında her gün çeşitli sürprizlerle kullanıcıların Ubisoft hesaplarıyla giriş yapıp kampanyalardan yararlanmalarını istiyor.

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