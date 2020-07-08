Ubisoft'un ücretsiz dağıtacağı Watch Dogs 2'yi bilgisayarınız kaldıracak mı?

Ubisoft yeni oyunlarının lansmanını yapacağı Forward etkinliğinde Watch Dogs 2'nin de ücretsiz dağıtılacağını duyurmuştu.

Oyundan optimum faydayı sağlayabilmeniz için bilgisayarınızın da uygun olması gerekiyor.

Watch Dogs 2 için bilgisayarda gereken sistem nedir?

Oyun ne kadar komplike ve grafik yönden güçlü olursa bilgisayarda aranan sistem gereksinimleri de paralel olarak artıyor.

Bu özellikler varsa oynayabilirsiniz

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 veya Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler)

İşlemci: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz / AMD FX 6120 @ 3.5 GHz

RAM: 6 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB), veya daha iyisi

Hard disk: 50 GB kullanılabilecek alan

Ses kartı: En son sürücülerle DirectX Uyumlu Ses Kartı

Çevre Birimleri: Windows uyumlu klavye ve fare / Microsoft Xbox One oyun kumandası / DualShock 4 oyun kumandası

Oyun ücretsiz olacak

En uygun sistem gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler)

İşlemci: Intel Core i5-3470 @ 3.2 GHz / AMD FX 8120 @ 3.9 GHz

RAM: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) / GTX 970 (4GB) / NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) or better / AMD Radeon R9 290 (4GB) veya daha iyisi

Hard disk: 50 GB kullanılabilecek alan

Ses kartı: En son sürücülerle DirectX Uyumlu Ses Kartı

Çevre Birimleri: Windows uyumlu klavye ve fare / Microsoft Xbox One oyun kumandası / DualShock 4 oyun kumandası

TEKNOLOJİ Ubisoft'tan oyunseverlere Temmuz jesti: Watch Dogs 2 ücretsiz indirilecek