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Teknoloji Ubisoftun ücretsiz dağıtacağı Watch Dogs 2yi bilgisayarınız kaldıracak mı?
OYUN

Ubisoft tarafından ücretsiz dağıtılan Watch Dogs 2'nin sistem gereksinimleri

Ubisoft'un ücretsiz dağıtacağı Watch Dogs 2'yi bilgisayarınız kaldıracak mı?

Ubisoft'un 12 Temmuz'da Forward etkinliğiyle ücretsiz dağıtıma açacağı Watch Dogs 2 için bilgisayarınızın sisteminin de uyumlu olması gerekiyor. Watch Dogs 2 için gerekli minimum sistem gereksinimi nedir? Watch Dogs 2 için en uygun sistem gereksinimleri nedir? sorularını merak ediyorsanız cevabı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Watch Dogs 2
Watch Dogs 2

Ubisoft yeni oyunlarının lansmanını yapacağı Forward etkinliğinde Watch Dogs 2'nin de ücretsiz dağıtılacağını duyurmuştu.

Oyundan optimum faydayı sağlayabilmeniz için bilgisayarınızın da uygun olması gerekiyor.

Watch Dogs 2 için bilgisayarda gereken sistem nedir?

Oyun ne kadar komplike ve grafik yönden güçlü olursa bilgisayarda aranan sistem gereksinimleri de paralel olarak artıyor.

Bu özellikler varsa oynayabilirsiniz

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 veya Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler)
  • İşlemci: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz / AMD FX 6120 @ 3.5 GHz
  • RAM: 6 GB
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 (2GB) / AMD Radeon HD 7870 (2GB), veya daha iyisi
  • Hard disk: 50 GB kullanılabilecek alan
  • Ses kartı: En son sürücülerle DirectX Uyumlu Ses Kartı
  • Çevre Birimleri: Windows uyumlu klavye ve fare / Microsoft Xbox One oyun kumandası / DualShock 4 oyun kumandası

Oyun ücretsiz olacak

En uygun sistem gereksinimi

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler)
  • İşlemci: Intel Core i5-3470 @ 3.2 GHz / AMD FX 8120 @ 3.9 GHz
  • RAM: 8 GB
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3GB) / GTX 970 (4GB) / NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) or better / AMD Radeon R9 290 (4GB) veya daha iyisi
  • Hard disk: 50 GB kullanılabilecek alan
  • Ses kartı: En son sürücülerle DirectX Uyumlu Ses Kartı
  • Çevre Birimleri: Windows uyumlu klavye ve fare / Microsoft Xbox One oyun kumandası / DualShock 4 oyun kumandası

Ubisoft'tan oyunseverlere Temmuz jesti: Watch Dogs 2 ücretsiz indirilecek
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Ubisoft'tan oyunseverlere Temmuz jesti: Watch Dogs 2 ücretsiz indirilecek


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