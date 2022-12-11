Ülkelerin teknoloji kuşanmış işgücünü çekme yarışı: Dijital göçebe avı!

Pandemi dönemiyle yaygınlaşan evden çalışma modeli teknoloji sayesinde dijital göçebeleri ortaya çıkardı. Ev, ofis, kafe veya park fark etmeden işlerini dijital ortamda sürdüren ve mekandan bağımsız çalışan kişileri anlatan dijital göçebelik son yıllarda moda oldu. Moda diyoruz, ancak teknoloji ile ilgili birçok öngörü, yakın gelecekte ülke ekonomilerinde bu tarz bir istihdam modelinden bahsediyor. Özellikle mobil dünya ile yakından ilgili Z kuşağının yeni çalışma modeli bu şekilde olacak.

TEK İHTİYAÇLARI WIFI

Dijital pazarlamacı, reklamcı, metin yazarı, senarist, yazılımcı, çevirmen, SEO uzmanı, grafik tasarımcı, çevrim içi öğretmen, Youtuber, sosyal medya fenomeni gibi dijital göçebeliği rahatça sürdürebilen meslekler arasında gösteriliyor. Aslında bu tarz bir çalışma yöntemini benimseyenler için diz üstü bilgisayara yüklenen programlar ve wifi yeterli oluyor. Yani işinizi bilgisayar üzerinden tamamlamanız yeterli oluyor.

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29 ÜLKE BU VİZEYİ VERİYOR

Onları evden çalışanlardan ayıran özellikleri ise gezmeyi sevmeleri. Hayatı emekliliğe ertelemeden gezerek çalışıyorlar. İşlerini dijital ortamda yapabildikleri için mekandan bağımsızlar. İşgücü piyasasındaki bu yeniliği fark eden bazı ülkeler dijital göçebelere kapılarını açıyor. Nasıl mı? ‘Digital Nomand Vizesi’ alarak. ABD’li Migration Policy Institute’un Haziran 2022 raporuna göre, 30 kadar devlet dijital göçebelikle ilgili vize veriyor. Şu an dünya çapında 40 milyondan fazla dijital göçebe olduğu tahmin ediliyor.

KÜRESEL YAZILIMCI AÇIĞI BU YOLLA KAPANACAK

Dijital göçebelik statüsünün en önemli amacı ise nitelikli iş gücünü ülkeye çekmek. Özellikle yazılımcılık gibi ciddi bir açık bulunan sektörlerdeki istihdamı sağlamak ve farklı ülkelerin süper beyinlerinden yararlanmak isteyenler bu yöntemi deniyor. İyi yetişmiş, yabancı dil bilen, teknoloji ile yakından ilişkili ve farklı alanlarda uzman işgücünü kazanma yarışı diyebiliriz. Almanya, İtalya Norveç, Portekiz, Çekya, BAE, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, Şili, Meksika, İzlanda ve Gürcistan gibi ülkeler kendi şartlarına göre dijital göçebelere vize veriyor. Hükümetler, bu tür teknoloji kuşanmış işgücünü avlamak için çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Türkiye’nin bu konuda geç kalmaması ve küresel nitelikli iş gücünü kendi topraklarına çekmesi önem arz ediyor.

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Hangi ülke ne istiyor?

Ülkelerin önemli bir bölümü yaptığınız iş, seyahat sigortanız ve kazancınıza göre işlem yapıyor. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aylık 5 bin, Malta 2 bin 700, Brezilya ise bin 500 dolardan fazla kazanma şartı arıyor. Başvuru ücretleri 150 ila 5 bin dolar atasında değişirken, 6 aydan 2 yıla kadar oturma veya çalışma izni alınabiliyor. Arjantin gibi ülkeler, kalacak yer ve paylaşımlı ofisler konusunda bu kişilere kolaylık sunuyor. Estonya, internet üzerinden dijital şirket kurabilmenize imkan tanıyor. Hangi ülke ne istiyor?

Ülkelerin önemli bir bölümü yaptığınız iş, seyahat sigortanız ve kazancınıza göre işlem yapıyor. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aylık 5 bin, Malta 2 bin 700, Brezilya ise bin 500 dolardan fazla kazanma şartı arıyor. Başvuru ücretleri 150 ila 5 bin dolar atasında değişirken, 6 aydan 2 yıla kadar oturma veya çalışma izni alınabiliyor. Arjantin gibi ülkeler, kalacak yer ve paylaşımlı ofisler konusunda bu kişilere kolaylık sunuyor. Estonya, internet üzerinden dijital şirket kurabilmenize imkan tanıyor.

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Konaklama indirimi

Hollanda, dijital şirket kurulumunu ve mekandan bağımsız çalışanlara yönelik imkanlar veriyor. Hatta bazı ülke hava yolları, bu vize sahiplerine indirimli bilet satıyor. Bu sayede, farklı meslek sahipleri, gezerken çalışma imkanı buluyor ve kaçak işçi durumuna düşmüyor. Öte yandan ev sahibi ülke yetenekli işgücünü kendine çekerken, dijital göçebelerin kendi şirketlerinden aldığı para yine burada harcanıyor. Ülkeler için ise dijital göçebeler, bir gezme hevesinden daha fazlası.

FOTOĞRAF 24 Bozankaya firması, Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarında düzenlenen tanıtım töreninde Türkiyenin ilk yerli yüksek teknoloji bataryalı troleybüsü Trambüsü tanıttı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için özel üretilen 12 araçlık filonun ilk aracı teslim edildi. Söz konusu araçların 2023 yılında hizmete sunulması planlanıyor. Tasarımı ve üretimi yüzde 100 Türk mühendisliği imzası taşıyan ve katener hattına bağlı kalmadan bataryasıyla azami 50 kilometre menzile ulaşabilen yolcu taşıyan araçlar, hareket halindeyken şarj edilebilen bataryaları sayesinde sınırsız menzile sahip olarak üretildi. Bu sayede hem zamandan hem yakıttan hem de bakım masrafından tasarruf ediliyor. Troleybüsler dizel araçlara göre bir günde yüzde 40a varan yakıt tasarrufu sağlarken bu oran bakımda yüzde 80e çıkıyor. Bu tasarrufların ekonomik karşılığı sadece yakıtta Şanlıurfa için yılda 3,5 milyon liraya karşılık geliyor. Tarihi dokuya da zarar vermeyecekAraçlar, 724 çalışabilmesi, sıfır karbon emisyonu, enerji tasarrufu ve bataryalı bir sisteme sahip olması gibi özellikleriyle iklim değişikliğiyle mücadelede öne çıkıyor. Toplam 160 kişinin seyahat edebileceği troleybüslerin günlük yolcu taşıma kapasitesi 95 bin, oturan yolcu kapasitesi ise yüzde 32 olurken araç üstü akıllı yazılım sayesinde güvenlik ve araç bakım periyotları uzaktan takip edilecek. Troleybüs filosu, şehirdeki güzergahın tarihi yapılar arasında ve sit alanları üzerinde kurulu dar sokaklarında yolcu taşıyabilmesi için 18 metre olarak tasarlandı. Titreşimsiz ve gürültüsüz elektrikli motorları, şehirdeki tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde yapıldı. Şanlıurfanın iklim şartlarına özel 60 derece sıcaklığa kadar soğutacak tropikal kliması olan araçta yolculara wifi hizmeti de sunulacak. İlk yerli metro seti 2023 yılının ilk çeyreğinde teslim edilecekBozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, törende yaptığı konuşmada, söz konusu troleybüslerin hem başlangıç hem de işletme maliyetlerinin düşük olması, daha fazla yolcu taşıyabilmesi, çevre dostu bir proje olması, enerji tasarrufu sağlaması özellikleriyle büyük şehirlerde ideal bir çevreci ulaşım çözümü olacağını söyledi. Tarihi sit alanı bölgelerde katener hattı altyapısı kurulamadığını, söz konusu aracın bataryası sayesinde hatta bağlanmadan sefer yapılabildiğini belirten Günay, aracın bataryasının da hatta bağlandığında şarj olduğunu bildirdi. Günay, söz konusu araçları yurt dışına da ihraç etmeyi hedefledikleri bilgisini vererek, şu anda yurt dışında hazırlandıkları üç ihale olduğunu dile getirdi. Gebze-Darıca metro hattında kullanılacak Türkiyenin ilk yerli metro setinin de 2023 yılının ilk çeyreğinde teslim edileceğini vurgulayan Günay, 4-5 ay sonra test sürüşlerine başlanacağını belirtti. Günay, sürücüsüz yüksek teknoloji olarak üretilen metronun üretiminin bitmek üzere olduğunu, daha sonra test aşamasına geçeceklerini kaydetti. Türkiye'nin ilk yerli yüksek teknoloji bataryalı troleybüsü kullanıma hazır Tasarımı ve üretimi Türk mühendisliği imzası taşıyan ve katener hattına (elektrik besleme hattı) bağlı kalmadan yolcu taşıyan Türkiye'nin ilk yerli yüksek teknoloji bataryalı troleybüsü 2023'te kullanılmaya başlanacak.

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