Ülkelerin teknoloji kuşanmış işgücünü çekme yarışı: Dijital göçebe avı!

Pandemi dönemiyle yaygınlaşan evden çalışma modeli teknoloji sayesinde dijital göçebeleri ortaya çıkardı. Ev, ofis, kafe veya park fark etmeden işlerini dijital ortamda sürdüren ve mekandan bağımsız çalışan kişileri anlatan dijital göçebelik son yıllarda moda oldu. Moda diyoruz, ancak teknoloji ile ilgili birçok öngörü, yakın gelecekte ülke ekonomilerinde bu tarz bir istihdam modelinden bahsediyor. Özellikle mobil dünya ile yakından ilgili Z kuşağının yeni çalışma modeli bu şekilde olacak.
TEK İHTİYAÇLARI WIFI
Dijital pazarlamacı, reklamcı, metin yazarı, senarist, yazılımcı, çevirmen, SEO uzmanı, grafik tasarımcı, çevrim içi öğretmen, Youtuber, sosyal medya fenomeni gibi dijital göçebeliği rahatça sürdürebilen meslekler arasında gösteriliyor. Aslında bu tarz bir çalışma yöntemini benimseyenler için diz üstü bilgisayara yüklenen programlar ve wifi yeterli oluyor. Yani işinizi bilgisayar üzerinden tamamlamanız yeterli oluyor.
29 ÜLKE BU VİZEYİ VERİYOR
Onları evden çalışanlardan ayıran özellikleri ise gezmeyi sevmeleri. Hayatı emekliliğe ertelemeden gezerek çalışıyorlar. İşlerini dijital ortamda yapabildikleri için mekandan bağımsızlar. İşgücü piyasasındaki bu yeniliği fark eden bazı ülkeler dijital göçebelere kapılarını açıyor. Nasıl mı? ‘Digital Nomand Vizesi’ alarak. ABD’li Migration Policy Institute’un Haziran 2022 raporuna göre, 30 kadar devlet dijital göçebelikle ilgili vize veriyor. Şu an dünya çapında 40 milyondan fazla dijital göçebe olduğu tahmin ediliyor.
KÜRESEL YAZILIMCI AÇIĞI BU YOLLA KAPANACAK
Dijital göçebelik statüsünün en önemli amacı ise nitelikli iş gücünü ülkeye çekmek. Özellikle yazılımcılık gibi ciddi bir açık bulunan sektörlerdeki istihdamı sağlamak ve farklı ülkelerin süper beyinlerinden yararlanmak isteyenler bu yöntemi deniyor. İyi yetişmiş, yabancı dil bilen, teknoloji ile yakından ilişkili ve farklı alanlarda uzman işgücünü kazanma yarışı diyebiliriz. Almanya, İtalya Norveç, Portekiz, Çekya, BAE, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, Şili, Meksika, İzlanda ve Gürcistan gibi ülkeler kendi şartlarına göre dijital göçebelere vize veriyor. Hükümetler, bu tür teknoloji kuşanmış işgücünü avlamak için çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Türkiye’nin bu konuda geç kalmaması ve küresel nitelikli iş gücünü kendi topraklarına çekmesi önem arz ediyor.
Hangi ülke ne istiyor?
Ülkelerin önemli bir bölümü yaptığınız iş, seyahat sigortanız ve kazancınıza göre işlem yapıyor. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aylık 5 bin, Malta 2 bin 700, Brezilya ise bin 500 dolardan fazla kazanma şartı arıyor. Başvuru ücretleri 150 ila 5 bin dolar atasında değişirken, 6 aydan 2 yıla kadar oturma veya çalışma izni alınabiliyor. Arjantin gibi ülkeler, kalacak yer ve paylaşımlı ofisler konusunda bu kişilere kolaylık sunuyor. Estonya, internet üzerinden dijital şirket kurabilmenize imkan tanıyor. Hangi ülke ne istiyor?
Ülkelerin önemli bir bölümü yaptığınız iş, seyahat sigortanız ve kazancınıza göre işlem yapıyor. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aylık 5 bin, Malta 2 bin 700, Brezilya ise bin 500 dolardan fazla kazanma şartı arıyor. Başvuru ücretleri 150 ila 5 bin dolar atasında değişirken, 6 aydan 2 yıla kadar oturma veya çalışma izni alınabiliyor. Arjantin gibi ülkeler, kalacak yer ve paylaşımlı ofisler konusunda bu kişilere kolaylık sunuyor. Estonya, internet üzerinden dijital şirket kurabilmenize imkan tanıyor.
Konaklama indirimi
Hollanda, dijital şirket kurulumunu ve mekandan bağımsız çalışanlara yönelik imkanlar veriyor. Hatta bazı ülke hava yolları, bu vize sahiplerine indirimli bilet satıyor. Bu sayede, farklı meslek sahipleri, gezerken çalışma imkanı buluyor ve kaçak işçi durumuna düşmüyor. Öte yandan ev sahibi ülke yetenekli işgücünü kendine çekerken, dijital göçebelerin kendi şirketlerinden aldığı para yine burada harcanıyor. Ülkeler için ise dijital göçebeler, bir gezme hevesinden daha fazlası.