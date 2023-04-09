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Teknoloji

Unicornda süper ligdeyiz

Bir milyar dolar ve üzerinde değeri olan şirket anlamına gelen unicorn yarışına geç başlayan Türkiye, kısa sürede önemli mesafe aldı. İrlanda, Japonya ve İsviçre’yle baş başa giden Türkiye, İspanya, Norveç ve BAE gibi ülkeleri ise geride bıraktı.

Orhan Orhun Ünal
04:00 . 9/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Ülkemizde oyun sektörüyle başlayan girişimcilik ekosistemi yatırımları e-ticaret, yazılım ve fintek alanında hızla devam ediyor. Geleceğin ekonomisi olarak gösterilen teknoloji girişimciliği yarışına Türkiye geç başlamasına rağmen, 2018 yılından itibaren küresel rekabette hızlı yol aldı. 2018’de açıklanan ‘2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ ile 2023’e kadar 1 milyar dolar ve üzeri değerlemeye ulaşan 10 şirket çıkarılması hedeflendi. Hatta, Türkiye’den çıkan unicornlar için Turcorn ifadesi ilk kez bu belgede kullanıldı.

YÜZLERCE FİRMA YATIRIM TURUNDAN ELİ BOŞ DÖNMÜYOR

Pandemi şartları ve küresel krizlere rağmen yerli girişimciler, önemli bir performans gösterdi. 1 milyar doların üzerinde değerlemesi olan girişimlere verilen ismiyle unicorn sayısında Türkiye, 'Süper Lig'de değerlendiriliyor. Yolculuk önce Peak Games ile başlarken, sonrasında Getir, Dream Games ve Insider ile devam etti. Trendyol ise unicorn’u geçerek on milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak decacorn oldu. Öte yandan, birçok yerli teknoloji firması ulusal ve uluslararası yatırım turlarından eli boş dönmüyor ve milyon dolarlık değerlemeye ulaşıyor. Türkiye’deki bu ekosistemin önümüzdeki yıllarda daha da dinamizm kazanması bekleniyor.

İSPANYA, NORVEÇ VE BAE GİBİ ÜLKELERİ SOLLADIK

6 unicorn sayısı birçok kişi için bir anlam ifade etmeyebilir veya az bulunabilir. Ancak, son yıllarda teknoloji şirketlerinin yatırım gözdesi İrlanda, Japonya, İsviçre gibi ülkelerin unicorn sayısı ülkemizle aynı. CBInsights 2023 verilerine göre, Meksika 8 unicorn’a ulaşırken; Hollanda, Endonezya ve İsveç’te bu rakam 7’de kaldı. Yani Türkiye son yıllardaki atılımlarıyla kendi kulvarındaki birçok ülkeyle yarışır duruma geldi. Türkiye, unicorn liginde İspanya (5), Norveç (4), BAE (3), Tayland ve Belçika gibi ülkeleri geride bıraktı. Öte yandan, rakamlar da Türkiye’nin bu atağını destekliyor. Ocak 2023 itibarıyla ülkemizdeki 97 teknokentte, 9 bine yakın şirket bulunuyor. Burada çalışanların sayısı ise 90 bin kişiden fazla. Teknoparkların toplam ihracatı ise 8 milyar dolara ulaştı.

2022’DE YATIRIM REKORU

Türkiye Girişim Ekosistemi 2022 Raporu’na göre, girişimlere yapılan yatırımlar 2022’de dünya genelinde düşerken, Türkiye bu süreçten sınırlı etkilendi. 2022 yılında özellikle oyun ve fintek girişimlerinde tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı. 2022 yılında 46 girişim, kitle fonlama ile 1 milyar 6 milyon dolar yatırım aldı. Oyun ve fintek girişimlerinde tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı. 2021 yılında 69 milyon dolar olan fintek yatırımları 90 milyon dolara çıktı. 2020 yılında bu rakam 26 milyon dolardı. 2021 yılında 265 milyon dolar olan oyun girişimlerinin yatırımları ise 362 milyon dolara yükseldi. 2020 yılında yatırım tutarı 14 milyon dolar olarak açıklanmıştı.


Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nden görüntüler paylaşıldı
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nden görüntüler paylaşıldı

Baykar, sosyal medya hesabından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden ramazan süslemelerinin yer aldığı görüntüler paylaştı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi 200 bin metrekare arsa üzerine kurulu ve dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip tesisi özelliği taşıyor. Üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada olan 58 bin metrekarelik AR-GE Tasarım Merkezi tesiste 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalışıyor. Merkezde 100 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim ve entegrasyon tesisleri mevcutken 24 bin metrekarelik Baykar Park’ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkuru bulunuyor. Bunun yanında AR-GE ve Tasarım Merkezi içinde mescid, konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu yer alıyor. Çocuk sahibi çalışanlar için kreş imkanının sunulduğu merkezde 45 oda / 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane, 2 kafeterya, 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binası bulunuyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tesisin görüntülerini paylaşarak, "Teknoloji Kampüsümüz. Gönlümüzün aktığı yer. Evimiz." ifadesini kullandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Yüksek teknoloji ile milli değerlerimizin harmanlandığı, dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip, insan odaklı kampüsümüz Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi." paylaşımında bulundu.


#Teknoloji
#Unicorn
#Yatırım Rekoru
35 dakika önce
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