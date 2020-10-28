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Teknoloji Üniversite teknoloji geliştirip ihraç etti
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Üniversite teknoloji geliştirip ihraç etti

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ihracat için ilk yurt dışı görüşmesi yapıldı. Türkiye'nin birçok bölgesinde üniversitelerin yaptığı teknoloji atılımları meyvelerini vermeye devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Teknoloji ihraç ettiler
Teknoloji ihraç ettiler

Üniversiteler bünyesinde kurulan Teknokentler artık ihracat yapmaya başladı. Teknoloji ihracatı yapan eğitim yuvalarının arasına yeni bir kurum daha eklendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) oluşumu altında “Geri Dönüşümü Yapılamayan Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Geri Kazanımı” başlıklı proje ile Ar-Ge faaliyeti gösteren Luxor Kimya ilk yurt dışı ihracat görüşmelerini gerçekleştirdi.

  • Toplantıyla ilgili bilgi veren Rektör Yardımcısı Yaşar şunları söyledi: “Burada uluslararası öğrencilerimizin iş birliğinde dört ayrı ülkeden yatırımcı ve girişimcilerle bir araya geldik. Amerika, İrlanda, Kamerun ve Nijerya’dan gelen iş insanları çalışmaya oldukça yoğun ilgi gösterdi. Bu bizim için önemli bir adım. TGB’de yerleşik bulunan bir firma üzerinden ilk ihracatı gerçekleştirmek için heyecan veren bir görüşme oldu. Katılımcılara TGB Uygulama Merkezinde oluşturduğumuz prototip piroliz tesisinin tanıtımı yapılmıştır. Görüşmeler çok olumlu geçti, prensipte anlaşmaya varıldı, firma yetkilileri ülkelerine dönecek ve görüşmelerini tamamlayarak önümüzdeki aylarda sonuçlandıracaklarını bekliyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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Amerika, İrlanda, Kamerun ve Nijeryadan gelen katılımcılara TGB Uygulama merkezinde projenin ana unsurunu oluşturan piroliz reaktörü tanıtıldı. Sisteme her türlü plastik atıklar yüklenerek sistem çalıştırıldı. Katılımcıların gözlemleri altında gerçekleşen çalışmada pilastik atıklardan pirolitik yağ, gaz ve karbon siyahı elde edilerek sıfır atık stratejisine ulaşıldı. Bu durum yurt dışından gelen katılımcıların ilgi ve beğenisini topladı.
Görüşmelerin ardından temel konularda anlaşma sağlanarak Ocak ayında ihracat işlemlerinin tamamlanacağı belirtildi.

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