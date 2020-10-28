Üniversite teknoloji geliştirip ihraç etti Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ihracat için ilk yurt dışı görüşmesi yapıldı. Türkiye'nin birçok bölgesinde üniversitelerin yaptığı teknoloji atılımları meyvelerini vermeye devam ediyor.

Haber Merkezi 28 Ekim 2020, 12:40 Son Güncelleme: 28 Ekim 2020, 12:44 İHA