Teknoloji Uzay teleskobunun en güzel fotoğrafı paylaşıldı
BİLİM

Uzay teleskobunun en güzel fotoğrafı paylaşıldı

NASA’nın uzay teleskobu Hubble’ın 2021’de çektiği ve en çok beğenilen evren fotoğrafı paylaşıldı. Teleskobun sosyal medya hesabından yapılan oylamanın kazananı NGC 5037 Galaksisi oldu. Sarmal galaksi, Dünya’dan yaklaşık 150 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
​Uzay teleskobunun en güzel fotoğrafı paylaşıldı
1990’dan bu yana Dünya yörüngesinde gözlem yapan Hubble, yakında görevini, geçen hafta uzaya gönderilen James Webb Teleskobu’na bırakacak.

Hubble Uzay Teleskobu’nun 2021 yılında çektiği fotoğraflardan en beğenileni paylaşıldı. Teleskobun resmî Twitter hesabından yapılan anket sonucu, sarmal galaksi NGC 5037’yi gösteren fotoğraf birinci oldu. NASA görseli, “Biz sorduk, siz cevapladınız! Twitter takipçilerimiz, 2021’de yayınlanan Hubble’ın en iyi görüntüsü olarak NGC 5037’yi seçti” ifadesiyle paylaştı.

BÜYÜLEYİCİ AYRINTILAR

  • İlk olarak 1785’te İngiliz astronom William Herschel tarafından belgelenen galaksi, Başak takımyıldızında bulunuyor ve Dünya’dan yaklaşık 150 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Bu mesafeye rağmen üst düzey teknolojiye sahip Hubble, galaksideki gaz ve tozun hassas yapılarını olağanüstü ayrıntılarıyla gözler önüne serdi.
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Uzay teleskobunun en güzel fotoğrafı paylaşıldı
Teknoloji

Uzay teleskobunun en güzel fotoğrafı paylaşıldı

NASA’nın uzay teleskobu Hubble’ın 2021’de çektiği ve en çok beğenilen evren fotoğrafı paylaşıldı. Teleskobun sosyal medya hesabından yapılan oylamanın kazananı NGC 5037 Galaksisi oldu. Sarmal galaksi, Dünya’dan yaklaşık 150 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

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