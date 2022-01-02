Uzay teleskobunun en güzel fotoğrafı paylaşıldı NASA’nın uzay teleskobu Hubble’ın 2021’de çektiği ve en çok beğenilen evren fotoğrafı paylaşıldı. Teleskobun sosyal medya hesabından yapılan oylamanın kazananı NGC 5037 Galaksisi oldu. Sarmal galaksi, Dünya’dan yaklaşık 150 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

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