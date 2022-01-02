​Uzay teleskobunun en güzel fotoğrafı paylaşıldı

Hubble Uzay Teleskobu’nun 2021 yılında çektiği fotoğraflardan en beğenileni paylaşıldı. Teleskobun resmî Twitter hesabından yapılan anket sonucu, sarmal galaksi NGC 5037’yi gösteren fotoğraf birinci oldu. NASA görseli, “Biz sorduk, siz cevapladınız! Twitter takipçilerimiz, 2021’de yayınlanan Hubble’ın en iyi görüntüsü olarak NGC 5037’yi seçti” ifadesiyle paylaştı.
BÜYÜLEYİCİ AYRINTILAR
- İlk olarak 1785’te İngiliz astronom William Herschel tarafından belgelenen galaksi, Başak takımyıldızında bulunuyor ve Dünya’dan yaklaşık 150 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Bu mesafeye rağmen üst düzey teknolojiye sahip Hubble, galaksideki gaz ve tozun hassas yapılarını olağanüstü ayrıntılarıyla gözler önüne serdi.