​Uzay yarışında biz de varız

Sabancı Holding, 2020 yılsonu finansal gerçekleşmeleri ve 2021’e ilişkin yeni planlarını açıkladı. Dün çevrim içi basın toplantısı düzenleyen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, grubun önümüzdeki yıllara ilişkin projeksiyonlarını anlattı. Geçen yıl net karını %26 artışla 4,7 milyar TL’ye çıkaran Sabancı Holding’in kombine satışları ise bir önceki yıla göre %7 artışla 104 milyar TL oldu.
PANDEMİ’YE RAĞMEN
CEO Cenk Alper, “Pandeminin ekonomik aktivite üzerindeki kısıtlayıcı koşullarına rağmen güçlü nakit pozisyonumuz, sağlam mali yapımız ve düşen borçluluk oranlarımız sayesinde finansal açıdan çok başarılı bir dönemi geride bıraktık” dedi. Enerji iş kolunun ne kadar dayanıklı olduğunu gördüklerini belirten Alper, “Enerji şirketlerimiz, topluluk olarak büyümemize de ciddi katkı sağladı. Sigorta şirketlerimiz bu dönemi oldukça başarılı geçirdi. Sanayide özellikle Brisa karlılık noktasında topluluğumuza önemli katkı sundu. Bankacılık Türkiye’de zor bir yıl geçirdi. Buna rağmen, ekonomiye sağladığımız kredi desteğini 279 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 331 milyar TL seviyesine çıkardık” dedi.
HEDEFLERİMİZİ ULAŞTIK
- Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımları sayesinde öne çıktığına dikkati çeken Alper, topluluk olarak pandemiyle mücadele kapsamında desteklerimizi, bilim ve teknoloji odaklı yürüttüklerini anlattı.
100 YILA KADAR BİR SABANCI DAHA
Gelecek beş yıllık döneme ilişkin topluluk hedeflerini de paylaşan Cenk Alper, Sabancı Topluluğu’nun 100’üncü kuruluş yılı olan 2025 yılı itibarıyla 2 kat büyümeyi hedeflediklerini bildirdi. Alper, “Önümüzdeki 5 yılda geçtiğimiz 5 yıldan daha hızlı bir büyüme öngörüyoruz. Orta vadede satış büyümesini tüketici enflasyonunun 8 puan üzerinde, bürüt karda ise yine tüketici enflasyonunun 10 puan üzerinde büyüme hedefliyoruz” dedi.
BÜYÜMENİN DİNAMOSU YENİ EKONOMİ OLACAK
- Bir diğer hedefin yeni ekonomi olarak adlandırılan, yenilenebilir enerji, dijital ve yeni malzeme teknolojileri alanında iki kat büyümek olduğunu belirten Alper, “Halihazırda yeni ekonomiden gelen işlerin, Sabancı Topluluğu gelirlerindeki payı yüzde 6’ya ulaşmış durumda. Bu kapsamda ‘yeni ekonominin’ Sabancı Topluluğu banka dışı gelirlerindeki yüzde 6 olan payını 2025 sonunda yüzde 13’e yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
KORDSA İLE MARS'A
Topluluk şirketlerindeki gelişmelere ilişkin detaylar veren Alper, “Kordsa eskiden lastik takviye malzemeleri üreten bir şirketti, şimdi ise havacılık, uzay, otomotiv, inşaat ve basınçlı kaplara kadar birbirinden farklı alanlara girdi sağlıyor. Amerika’da 4 tane satın alma yaptık. Bugün aklınıza gelebilecek tüm uzay araçlarında Kordsa’nın ürettiği ürünler kullanılıyor. Yani uzay yarışında ‘biz de varız’ diyoruz” dedi.
TOGG’un lastikleri için çalışıyoruz
- Türkiye’nin otomobilinin lastikleri için TOGG ile birlikte çalıştıklarının bilgisini de veren Alper, “Şu anda bu sürecin içerisinde arkadaşlarımız. İhaleyi kazandılar mı kazanmadılar mı bilmiyorum ama birlikte çalışıyoruz. Hem Lassa hem Bridgestone lastikleri bir elektrikli arabaya hizmet edebilecek yetkinlikte. Lassa ve Bridgestone teknolojilerimiz dünyadaki pek çok elektrikli araca bu lastikleri veriyor. TOGG’u da bu konuda destekleyeceğiz” dedi.
Türkiye 2021’e hızlı başladı
Sabancı Holding CFO’su Barış Oran ise Türkiye ekonomisinin aslında 2020 yılında çok kuvvetli bir büyüme dönemini tamamladığını söyledi. Oran, “Türkiye, 2021’e de hızlı ve kuvvetli başladı. Burada baktığımızda büyümemizin geçtiğimiz 2020'de yerel ekonomiden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye’deki talepteki büyüme, yurt dışındaki, özellikle gelişmiş ülkelerdeki talebe göre çok daha yüksek seyretti. Piyasanın büyüme beklentisi aşağı yukarı yüzde 4 seviyesinde, bizim beklentimiz Türkiye’nin bu seviyenin daha üzerinde büyüyeceği şeklinde” dedi.
Şarj istasyonları piyasasında da var
- Cenk Alper, elektrikli araç ve şarj istasyonları alanındaki çalışmalara ve olası iş birliklerine de değindi. Eşarj firmasının yüzde 80’ini satın aldıklarını hatırlatan Alper, şunları kaydetti: “Kurucuları hala şirketin içerisinde. Halihazırda Eşarj istasyonlarını Türkiye’ye yaymaya başladı. Sadece Türkiye’ye değil Temsa’nın hizmet ettiği yerlere de yaymaya başladık."
Türkiye’ye güvenimizde hiçbir eksiklik yok
Sunum sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Cenk Alper, Türkiye ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısında çok iyi bir performans sergilediğini belirtti. Alper, “Biz bunu kendi sonuçlarımızdan da görüyoruz. Avrupa ve ABD üçüncü çeyrekte çok zorlandı ama orada da son çeyrekte bir artışı görüyoruz. Bugün baktığımızda gelirlerimizin yüzde 90’ına yakını Türkiye’den geliyor. Ana hedefimiz bunu önümüzdeki dönemde artırmaya devam etmek. Türkiye’ye olan güvenimizde hiçbir eksiklik yok. Dolayısıyla Türkiye’ye olan yatırımlarımız devam edecek Kordsa, bunun çok güzel bir örneği, lastik sektöründe 4 kıtaya gitti şimdi kompozit sektöründe 2 kıtada. Bunu yaygınlaştırmaya devam ediyor. Çimento 2 kıtada faaliyet gösteriyor. Bunları yaygınlaştıracağız” dedi.