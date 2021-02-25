​Uzay yarışında biz de varız

Sabancı Holding, 2020 yılsonu finansal gerçekleşmeleri ve 2021’e ilişkin yeni planlarını açıkladı. Dün çevrim içi basın toplantısı düzenleyen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, grubun önümüzdeki yıllara ilişkin projeksiyonlarını anlattı. Geçen yıl net karını %26 artışla 4,7 milyar TL’ye çıkaran Sabancı Holding’in kombine satışları ise bir önceki yıla göre %7 artışla 104 milyar TL oldu.

Cenk Alper - Barış Oran

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PANDEMİ’YE RAĞMEN

CEO Cenk Alper, “Pandeminin ekonomik aktivite üzerindeki kısıtlayıcı koşullarına rağmen güçlü nakit pozisyonumuz, sağlam mali yapımız ve düşen borçluluk oranlarımız sayesinde finansal açıdan çok başarılı bir dönemi geride bıraktık” dedi. Enerji iş kolunun ne kadar dayanıklı olduğunu gördüklerini belirten Alper, “Enerji şirketlerimiz, topluluk olarak büyümemize de ciddi katkı sağladı. Sigorta şirketlerimiz bu dönemi oldukça başarılı geçirdi. Sanayide özellikle Brisa karlılık noktasında topluluğumuza önemli katkı sundu. Bankacılık Türkiye’de zor bir yıl geçirdi. Buna rağmen, ekonomiye sağladığımız kredi desteğini 279 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 331 milyar TL seviyesine çıkardık” dedi.

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HEDEFLERİMİZİ ULAŞTIK

Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımları sayesinde öne çıktığına dikkati çeken Alper, topluluk olarak pandemiyle mücadele kapsamında desteklerimizi, bilim ve teknoloji odaklı yürüttüklerini anlattı.

100 YILA KADAR BİR SABANCI DAHA

Gelecek beş yıllık döneme ilişkin topluluk hedeflerini de paylaşan Cenk Alper, Sabancı Topluluğu’nun 100’üncü kuruluş yılı olan 2025 yılı itibarıyla 2 kat büyümeyi hedeflediklerini bildirdi. Alper, “Önümüzdeki 5 yılda geçtiğimiz 5 yıldan daha hızlı bir büyüme öngörüyoruz. Orta vadede satış büyümesini tüketici enflasyonunun 8 puan üzerinde, bürüt karda ise yine tüketici enflasyonunun 10 puan üzerinde büyüme hedefliyoruz” dedi.

FOTOĞRAF 5 Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin satış ve pazarlama direktörü olan Abdurrahman Altıntaş, 6 Şubat Cumartesi günü memleketi Gündoğmuş ilçesinin Güneyyaka Mahallesi'ne gitti. Mahallede gece geç saatlerde gökyüzünün çok berrak olması dolayısıyla yıldız fotoğrafları çekmek için hem makinesini denemek hem de daha sonraki çekimler için ayarlarını yapan Abdurrahman Altıntaş, gece yarısına yakın bir zamanda çeşitli açılardan deneme amaçlı bazı çekimler yaptı. Çektiği görüntüleri bilgisayarına yükleyen Altıntaş, fotoğraflardan bir tanesinde huni biçiminde ilginç bir obje olduğunu fark etti. Belgesel fotoğrafları çektiği için gökyüzü fotoğrafçılığı konusunda tecrübesiz olan Altıntaş, fotoğrafı hem başkanı olduğu Side Fotoğraf Kulübü üyelerine hem de astrofotoğrafçılık konusunda çalışan arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları fotoğraflarda ışık patlaması veya başka bir şey olmadığını belirterek, garip nesnenin ne olduğuna karar veremedi. Altıntaş, fotoğrafı geçen günlerde mail yoluyla hem yeni kurulan Türk Uzay Ajansı'na hem de NASA'ya gönderdi. Çektiği fotoğrafı, 'başıma gelen en garip olay' diye nitelendiren Altıntaş, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, 6 Şubat gecesi eniştesiyle otururken hem fotoğrafçılıktan konuştuklarını hem de gökyüzünün açık olması dolayısıyla makinesiyle deneme amaçlı birkaç yıldız fotoğrafı çekmek istediğini söyledi. Fotoğrafın orijinal halinin RAW formatında olduğunu anlatan Altıntaş, RAW formatında bir fotoğrafın üzerinde yapılan manipülasyonu tespit etmek çok kolaydır. Ben ilk çektikten sonra fotoğraflara bakarken tesadüf eseri bu görüntüyü fark ettim. Bir flame ya da ışık patlaması olsaydı daha farklı olurdu ki fotoğrafın üzerinde başka yerlerde onlar var dedi. Güneyyaka'da belgesel nitelikli ve arşiv oluşturmak amacıyla yaşlı insanların fotoğraflarını çekmek istediğini anlatan Abdurrahman Altıntaş, Eniştemle oturuyorduk, yıldızlardan bahsederken bir astrofotoğraf denemesi yapmak istedim. Astrofotoğrafçılıkta belirli ölçüler var, belirli matematik hesapları var. Onun dışına çıkarsanız yıldız izlerini kaydetmeye başlarsınız. Ben makinenin sınırlarını zorlarken birkaç kare fotoğraf çektim. Daha sonra yaptığım ayarları kaydetmek ve hatalarımı tespit etmek için yapmış olduğum denemeleri bilgisayara attım. Bilgisayarda fotoğrafları kontrol ederken, enteresan bir olayla karşılaştım. Gökyüzünde tarif edemediğim, doğaüstü varlık, UFO tarzı bir varlık olduğunu düşündüğüm bir nesneyi çektiğimi gördüm diye konuştu. Çektiği fotoğrafı 'acaba yanılıyor muyum' diyerek, birkaç kişiye gösterdiğini belirten Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Fotoğrafı astrofotoğrafçılıkla ilgilenen birkaç arkadaşıma da gönderdim. Bu ilk defa başıma geldiği için bir mercek patlaması veya flame olabilir mi diye. Fotoğrafa, Side Fotoğraf Kulübü üyelerimizle de baktığımızda hepimizin ortak fikri, bunun bir flame olmadığı, garip bir nesne olduğu, belki bin yılda, milyon yılda bir gerçekleşen gökyüzü olayı bile aklımıza geldi. Ama gökyüzü olayı olsaydı bundan daha fazla olması lazım diye düşündük. Daha sonra fotoğrafı yakınlaştırdığımda kuyruk kısmında insan yüzüne benzettiğim bir siluet olduğunu, bunun bir gökyüzü olayı olmadığını anladım. Fotoğrafla ilgili Türk Uzay Ajansı'na ve NASA'ya elektronik posta gönderdiğini söyleyen Abdurrahman Altıntaş, Böyle bir şey yaşayabileceğim hiç aklıma gelmedi. O kadar fotoğraf çekiyoruz ki benim uzmanlık alanım ya da ilgi alanım astrofotoğraf değil. Ben tamamen belgesel, kompozisyon çekmeyi seviyorum. Çok nadirdir, makineyi elime alıp da yıldızları pozladığım. Astrofotoğrafçılık ayrı bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Yıldız fotoğrafı çekmeyi bile düşünmezken, böyle bir şey yakalayabileceğim hiç aklıma gelmezdi dedi. Gökyüzünde fotoğrafladı NASA'ya gönderdi: Böyle bir şey yakalayacağım hiç aklıma gelmezdi Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, yıldız fotoğrafı çekmeye giden Side Fotoğraf Kulübü Başkanı Abdurrahman Altıntaş, makinesini ayarlarken, huni biçiminde ilginç bir objenin fotoğrafını çekti. BiP'te paylaş

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BÜYÜMENİN DİNAMOSU YENİ EKONOMİ OLACAK

Bir diğer hedefin yeni ekonomi olarak adlandırılan, yenilenebilir enerji, dijital ve yeni malzeme teknolojileri alanında iki kat büyümek olduğunu belirten Alper, “Halihazırda yeni ekonomiden gelen işlerin, Sabancı Topluluğu gelirlerindeki payı yüzde 6’ya ulaşmış durumda. Bu kapsamda ‘yeni ekonominin’ Sabancı Topluluğu banka dışı gelirlerindeki yüzde 6 olan payını 2025 sonunda yüzde 13’e yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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KORDSA İLE MARS'A

Topluluk şirketlerindeki gelişmelere ilişkin detaylar veren Alper, “Kordsa eskiden lastik takviye malzemeleri üreten bir şirketti, şimdi ise havacılık, uzay, otomotiv, inşaat ve basınçlı kaplara kadar birbirinden farklı alanlara girdi sağlıyor. Amerika’da 4 tane satın alma yaptık. Bugün aklınıza gelebilecek tüm uzay araçlarında Kordsa’nın ürettiği ürünler kullanılıyor. Yani uzay yarışında ‘biz de varız’ diyoruz” dedi.

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TOGG’un lastikleri için çalışıyoruz

Türkiye’nin otomobilinin lastikleri için TOGG ile birlikte çalıştıklarının bilgisini de veren Alper, “Şu anda bu sürecin içerisinde arkadaşlarımız. İhaleyi kazandılar mı kazanmadılar mı bilmiyorum ama birlikte çalışıyoruz. Hem Lassa hem Bridgestone lastikleri bir elektrikli arabaya hizmet edebilecek yetkinlikte. Lassa ve Bridgestone teknolojilerimiz dünyadaki pek çok elektrikli araca bu lastikleri veriyor. TOGG’u da bu konuda destekleyeceğiz” dedi.

Türkiye 2021’e hızlı başladı

Sabancı Holding CFO’su Barış Oran ise Türkiye ekonomisinin aslında 2020 yılında çok kuvvetli bir büyüme dönemini tamamladığını söyledi. Oran, “Türkiye, 2021’e de hızlı ve kuvvetli başladı. Burada baktığımızda büyümemizin geçtiğimiz 2020'de yerel ekonomiden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye’deki talepteki büyüme, yurt dışındaki, özellikle gelişmiş ülkelerdeki talebe göre çok daha yüksek seyretti. Piyasanın büyüme beklentisi aşağı yukarı yüzde 4 seviyesinde, bizim beklentimiz Türkiye’nin bu seviyenin daha üzerinde büyüyeceği şeklinde” dedi.

Şarj istasyonları piyasasında da var

Cenk Alper, elektrikli araç ve şarj istasyonları alanındaki çalışmalara ve olası iş birliklerine de değindi. Eşarj firmasının yüzde 80’ini satın aldıklarını hatırlatan Alper, şunları kaydetti: “Kurucuları hala şirketin içerisinde. Halihazırda Eşarj istasyonlarını Türkiye’ye yaymaya başladı. Sadece Türkiye’ye değil Temsa’nın hizmet ettiği yerlere de yaymaya başladık."

Türkiye’ye güvenimizde hiçbir eksiklik yok

Sunum sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Cenk Alper, Türkiye ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısında çok iyi bir performans sergilediğini belirtti. Alper, “Biz bunu kendi sonuçlarımızdan da görüyoruz. Avrupa ve ABD üçüncü çeyrekte çok zorlandı ama orada da son çeyrekte bir artışı görüyoruz. Bugün baktığımızda gelirlerimizin yüzde 90’ına yakını Türkiye’den geliyor. Ana hedefimiz bunu önümüzdeki dönemde artırmaya devam etmek. Türkiye’ye olan güvenimizde hiçbir eksiklik yok. Dolayısıyla Türkiye’ye olan yatırımlarımız devam edecek Kordsa, bunun çok güzel bir örneği, lastik sektöründe 4 kıtaya gitti şimdi kompozit sektöründe 2 kıtada. Bunu yaygınlaştırmaya devam ediyor. Çimento 2 kıtada faaliyet gösteriyor. Bunları yaygınlaştıracağız” dedi.