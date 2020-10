Uzaya numune toplamaya gitti kapakları açık unuttu

NASA, uzaya numune toplasın diye tasarladığı aletinin kurbanı oldu.

NASA’nın "Bennu" adlı gök taşından en az 60 gramlık bir numune almakla görevlendirilen Osiris- Rex uzay aracı, topladığı numuneleri kaybetme riski ile karşı karşıya. NASA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, uzay aracının görev sırasında haznesine çok sayıda parça girdiği ve bu nedenle örnekleri muhafaza eden haznenin kapanamadığı açıklandı. Açık kalan boşluktan örneklerin saçılmaya başladığı, haznede toplam 400 gramlık numune bulunduğu belirtildi.

NASA’nın Bilim Misyonu Müdür Yardımcısı Thomas Zurbuchen, "Numuneyi saklamak için daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor" dedi. Osiris-Rex baş araştırmacısı Dante Lauretta numunlerin saçılmasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirerek, "Kütle kaybı beni endişelendiriyor, bu nedenle ekibi bu değerli numuneyi olabildiğince çabuk muhafaza etmeye şiddetle yönlendiriyorum" şeklinde konuştu.

Seçenekler kısıtlı

Yetkililer numunelerin çok hızlı saçılmadığından emin. Bu nedenle uzay aracının fazla numune kaybetmeden önce iyi bir miktar depolayabilmesi hedefleniyor. NASA da numuneyi şu ana kadar Osiris-Rex’in içine almayı planlamadı.

Çünkü hazne, bir defa uzay aracının içine girerse bir daha içerisinde ne kadar örnek bulunduğunun ölçülmesi mümkün değil. Bu nedenle NASA’nın önünde iki yol bulunuyor. İlki, daha fazla numune saçılmadan haznenin uzay aracının içerisine alınması. İkinci seçenek ise haznenin boşaltılıp bir kez daha iniş yapılarak operasyonun tekrarlanması.