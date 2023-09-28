Uzayda 371 gün kaldı: ABD’li astronot tarihe geçti

Uluslararası Uzay İstasyonu

’nda (ISS) görev yapan ABD'li astronot Frank Rubio ve iki Rus kozmonot, Sergey Prokopyevve ve Dmitry Petelin 371 günlük uzay görevinin ardından Kazakistan’a iniş yaptı. Normal şartlarda mürettebatın altı ay önce dönmüş olması gerekiyordu fakat uzay aracında meydana gelen sızıntı nedeniyle altı ay daha beklemek zorunda kaldılar. 21 Eylül 2022'de uzaya giden Rubio, uzayda 1 yıldan uzun süre kalan ilk ABD'li astronot olma unvanını da elde etti.