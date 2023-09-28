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Uzayda 371 gün kaldı: ABD’li astronot tarihe geçti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Frank Rubio, uzayda geçirdiği 371 gün sonunda dün mürettebatı ile birlikte Kazakistan’a iniş yaptı. Frank Rubio, uzayda 1 yıldan fazla zaman geçirmiş ilk ABD’li astronot olarak tarihe geçti.

11:37 . 28/09/2023 Perşembe
DHA
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Frank Rubio

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Frank Rubio

Uluslararası Uzay İstasyonu
’nda (ISS) görev yapan ABD'li astronot Frank Rubio ve iki Rus kozmonot, Sergey Prokopyevve ve Dmitry Petelin 371 günlük uzay görevinin ardından Kazakistan’a iniş yaptı. Normal şartlarda mürettebatın altı ay önce dönmüş olması gerekiyordu fakat uzay aracında meydana gelen sızıntı nedeniyle altı ay daha beklemek zorunda kaldılar. 21 Eylül 2022'de uzaya giden Rubio, uzayda 1 yıldan uzun süre kalan ilk ABD'li astronot olma unvanını da elde etti.

“Olağanüstü fedakarlıklar yaptılar”

NASA Başkanı Bill Nelson, Rubio’nun inişi sonrası yaptığı açıklamada,
“Astronotlarımız keşifleri ilerletmek için evlerinden ve sevdiklerinden uzakta olağanüstü fedakarlıklar yapmaktadır. NASA, Frank'in ulusumuza adanmış hizmeti ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı paha biçilmez bilimsel katkılar için son derece minnettardır. Kendisi gelecekte Ay, Mars ve ötesine yapılacak keşiflerin önünü açacak gerçek öncü ruhu temsil etmektedir”
dedi.

Rubio, ABD'li astronot Mark Vande Hei'nin uzayda 355 gün geçirerek kırdığı bir önceki NASA rekorunu geride bıraktı. Uzayda geçirilen süreyle ilgili dünya rekoru ise Rus kozmonot Valeri Polyakov’a ait. Polyakov, Ocak 1994-Mart 1995 arasında 437 gün uzayda kalmıştı.


#Uluslararası Uzay İstasyonu
#astronot
#uzay
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