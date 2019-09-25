Teknoloji Venüste 2-3 milyar yıl yaşam koşulları var olmuş olabilir
BİLİM

Venüs yaşam koşulları var mıydı? Bilim adamlarından dikkat çeken açıklama

Venüs'te 2-3 milyar yıl yaşam koşulları var olmuş olabilir

Bilim insanları, Venüs'ün oluşumundan itibaren 2 ila 3 milyar yıl, istikrarlı iklim koşullarının yaşamın oluşmasına elverişli ortamı sağlamış olabileceğini söyledi. Araştırmacılar, Venüs'ün iklimini radikal şekilde değiştirenin yaklaşık 700 milyon yıl önce gezegenin kabuk değiştirmesine ve büyük miktarda karbon gazının açığa çıkmasına yol açan bir olay olduğunu tahmin ediyor.

Haber Merkezi AA
Araştırmacılar, Venüs'ün 4,2 milyar yıl önce oluşmasının ardından hızlı bir soğuma dönemine girdiğini açıkladı.
Araştırmacılar, Venüs'ün 4,2 milyar yıl önce oluşmasının ardından hızlı bir soğuma dönemine girdiğini açıkladı.

Avrupa Gezegen Bilimi Derneğinin (Europlanet) internet sitesinde yer alan habere göre, Europlanet'in Amerikan Astronomy Derneği ile düzenlediği ortak toplantıda, ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) bağlı Goddard Uzay Bilimleri Enstitüsünden bilim insanları Venüs'e dair araştırmalarını paylaştı.

Enstitüden Michael Way ve Anthony Del Genio, NASA'nın 1978'te Venüs'e gönderdiği Pioneer keşif uydusunun gezegenin yüzde 80'ini kaplayan bir yüzey okyanusunun izlerine rastladığını, bunun gezegende geçmişte büyük miktarda su bulunduğunun kanıtı olduğunu bildirdi.

Way ve Del Genio, bu bulgudan hareketle gezegendeki su miktarına dair varsayımlara dayanarak 5 ayrı iklim simülasyonu tasarladıklarını aktardı.
  • Araştırmacılar beş senaryonun da oluşumundan itibaren 2 ila 3 milyar yıl gezegenin atmosfer sıcaklığının 20 ila 50 derece olması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Way ve Del Genio, Dünya'dakine benzeyen bu istikrarlı iklim koşullarının, suyun ortaya çıkardığı oksijenle yaşamın oluşmasına elverişli ortamı sağlamış olabileceğine işaret etti.

Karbon salımının yol açtığı iklim felaketi

Araştırmacılar, Venüs'ün 4,2 milyar yıl önce oluşmasının ardından hızlı bir soğuma dönemine girdiğini ardından 2 ila 3 milyar yıl yüzeyinde sıvı halde su bulundurabilecek sıcaklık istikrarına ulaştığını düşünüyor.

Venüs'ün iklimini radikal şekide değiştirenin ise yaklaşık 700 milyon yıl önce gezegenin kabuk değiştirmesine ve büyük miktarda karbon gazının açığa çıkmasına yol açan bir olay olduğu tahmin ediliyor.

Volkanik hareketlerden kaynaklanmış olabilecek bu olay sonucunda büyük miktarda magmanın yüzeye çıkmış olabileceğine dikkati çeken araştırmacılar, yüzeydeki magmanın, Sibirya bölgesindeki "Sibirya Tuzakları" denilen volkanik oluşumlara benzer şekilde soğuyup lav oluklarını tıkayarak karbon emilimini engellediğini görüşünü dile getirdi.

Araştırmacılar, açığa çıkan karbon gazlarının sera etkisinin gezegeni bugün sıcaklığın 468 derece ulaşmasına yol açan küresel ısınma sürecine soktuğunu kaydetti.

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