ABD’li görüntü teknolojileri üreticisi yeni XG270QG oyuncu monitörünü oyuncuların beğenisine sunacak

ABD’li görüntü teknolojileri üreticisi ViewSonic'in yeni oyuncu monitörü Elite XG270QG oyun severlerin beğenisine sunulacak. Elite oyuncu monitörleri Ally monitör yan donanımı, Nano IPS Panel, 1 milisaniyelik tepki süresi ve pürüzsüz ve akıcı görüncü için G-SYNC destekli uygulamalarıyla oyun deneyimini gerçeğe yaklaştırmayı hedefliyor.

Kesintisiz ve akıcı oyun deneyimi

27 inç’lik boyutuyla gerçek 1 milisaniyelik (Gtg) tepki süresine sahip Elite XG270QG, IPS Nano teknolojisiyle eşsiz bir oyuncu deneyimi sunuyor. 144Hz yenileme hızını XG270QG hız aşırtma ile 165Hz’e çıkarabilen Elite XG270Q NVIDIA G-SYNC teknolojisi ile çığır açan monitör hızlı oyunlarda bile kesintisiz ve akıcı oyun keyfi sunmaya çalışıyor. Yeni Nano IPS panel teknolojisiyle oyunlara daha derin ve canlı renklerle hayat veren yüzde 98 DCI-P3 renk kapsamına sahip XG270QG, 2560x1440 (QHD) çözünürlüğüyle oyun atmosferini en iyi şekilde kullanıcılarına taşımaya çalışıyor.

Tasarımında oyuncu kurulumu da dikkate alınan Elite XG270QG, dahili bir mouse kablosu tutucusu, kulaklık asacağı, ultra ince fırçalanmış alüminyum tabanı ile en ince ayrıntısına kadar oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte.

Yazılım ve donanımlar

Elite serisi oyuncu monitörleri için ilk kez piyasaya sunulan Elite RGB Controller ile oyuncular, 16,8 milyondan fazla seçenek ile ekranlarını kişiselleştirebilecekler. Bir OSD yazılım uygulaması olan Elite Display Controller ile de oyuncular ekran kumandasını kullanmadan tek tuşla ekran modlarını değiştirebiliyor.

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Oyuncuların ince ayar yapması için tasarlanan Elite Ally donanımıysa oyun modları, Adaptive Sync, HDR, parlaklık, kontrast, RGB aydınlatma ve ekran üstü kumanda gibi ayarlara hızlı erişimi USB bağlantılı bir dokunmatik ekran ile sağlıyor. Elite Ally sadece Viewsonic Elite serisi oyuncu monitörleriyle uyumlu çalışabiliyor.