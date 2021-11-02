WhatsApp hatalı gönderilen mesajların silinme süresini artırabilir

Dünyanın en fazla tercih edilen iletişim uygulaması WhatsApp, yeni özellikler söz konusu olduğunda ise rakiplerinin gerisinde kalabiliyor. Mesajlaşma platformu, diğer birçok servise kıyasla aslında birçok farklı noktada önemli eksiklikler barındırıyor.

Uygulama her ne kadar gönderilen mesajların silinmesini sağlıyor olsa da bu süre birçok kişiye yetersiz geliyor. Yeni güncelleme ise işte tam da bu noktada gönderilen mesajların alıcıdan silinmesini sağlayan süreyi uzatacak gibi görünüyor. Hatta söylentiler, sadece son zamanlarda gönderilenler değil eski mesajların da kolayca silinebileceği yönünde.

Son 3 ay içinde gönderilen mesajlar silinebilecek.

WhatsApp eski mesajları silme seçeneğini ilk sunduğunda yalnızca 8 dakikalık bir zaman tanıyordu. Ancak 2.21.23.1 sürümlü beta versiyonunda son 3 ayda gönderilen mesajlar silinebiliyor.

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WhatsApp, uzun süredir gündemde olan Uçtan Uca Şifreleme sistemini de birkaç hafta önce hayata geçirmiş durumda. Yani bu sayede sohbetler, fotoğraflar, videolar ve ses dosyaları güvenli şekilde yedeklenebiliyor. Böylece içeriklere üçüncü şahısların ya da şirketlerin erişmesi mümkün olmuyor.