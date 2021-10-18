WhatsApp mesajlarına emojiyle tepki özelliği geliyor

WhatsApp yakın zamanda hayata geçirmek üzere yeni özellikleri test ediyor. Bunların bir kısmı genel beta sürümünde sunulurken; bazıları ise WhatsApp'ın beta programına kayıt olan kullanıcılar tarafından denenebiliyor. En dikkat çekici ayrıntılardan biri ise mesaj reaksiyonları.

Uygulama, mesajlara emojilerle tepki vermeyi sağlayan yeni özelliği geliştiriyor. Benzer bir yapı şu anda Facebook Messenger ve Instagram DM kısmında zaten mevcut. WhatsApp'ın yaklaşan tepki özelliği, kullanıcıların istedikleri mesaja dokunup üzerine emoji bırakmalarını sağlıyor. Tabii bu sistem hem bireysel hem de grup sohbetleri için geçerli olacak.

WhatsApp'ta yedekler için Uçtan Uca Şifreleme desteği nedir?

WhatsApp'ın yedekler için geçen hafta itibariyle hayata geçirdiği Uçtan Uca Şifreleme desteği, kullanıcı verilerinin tamamen gizli şekilde kalarak yedeklenmesini sağlıyor. Böylece hem Android hem de iOS uygulamalarında yedekleme çok daha güvenli gerçekleşiyor.

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TEKNOLOJİ WhatsApp'ta nihayet Uçtan Uca Şifreli yedekleme başladı