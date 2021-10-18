Teknoloji WhatsApp mesajlarına emojiyle tepki özelliği geliyor
İNTERNET

WhatsApp mesajlarına emojiyle tepki özelliği geliyor

WhatsApp, tıpkı Facebook ve Instagram Direkt Mesaj kısmında olduğu gibi kullanıcılara 'mesajlar için emojiyle tepki' özelliği sunmaya başlıyor. Böylece mesajlara tıklayıp emoji bırakılabilecek.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp mesajlarına emojiyle tepki özelliği geliyor
WhatsApp

WhatsApp yakın zamanda hayata geçirmek üzere yeni özellikleri test ediyor. Bunların bir kısmı genel beta sürümünde sunulurken; bazıları ise WhatsApp'ın beta programına kayıt olan kullanıcılar tarafından denenebiliyor. En dikkat çekici ayrıntılardan biri ise mesaj reaksiyonları.

Uygulama, mesajlara emojilerle tepki vermeyi sağlayan yeni özelliği geliştiriyor. Benzer bir yapı şu anda Facebook Messenger ve Instagram DM kısmında zaten mevcut. WhatsApp'ın yaklaşan tepki özelliği, kullanıcıların istedikleri mesaja dokunup üzerine emoji bırakmalarını sağlıyor. Tabii bu sistem hem bireysel hem de grup sohbetleri için geçerli olacak.

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