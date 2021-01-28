Teknoloji WhatsApp sohbetlerini doğrudan Telegrama aktarma özelliği geldi
İNTERNET

WhatsApp sohbetlerini doğrudan Telegram'a aktarma özelliği geldi

WhatsApp sohbetlerini birkaç adımda Telegram'a aktarabilmek mümkün. Şu anda iPhone'lar için kullanılan özelliğin yakın zamanda Android tarafına da gelmesi bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Telegram
Telegram

WhatsApp, kullanıcı verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasının önünü açan sözleşmeyi duyurduktan sonra kan kaybetmeye devam ediyor. Son olarak yapılan araştırmalara göre dünya genelinde 35 milyonu aşkın kişi uygulamayı kullanmayı bıraktı. Ek olarak Türkiye'de ise bu rakam 2 milyonu aşmış durumda.

Durum böyle olunca kullanıcılar BiP, Signal ve Telegram gibi alternatiflere yöneliyor. Üstelik bahsettiğimiz hemen her alternatif uygulama da yeni özelliklerle kullanıcılara ek seçenekler sunuyor.

Telegram, son olarak duyurduğu yeni aracıyla birlikte WhatsApp'taki sohbet geçmişini otomatik olarak uygulama içerisine dahil etmeyi planlıyor. Şu an için Telegram'ın iOS versiyonuna entegre edilen sistemin yakında Android tarafında da aktif olması bekleniyor.

Bu sayede basit birkaç adımla WhatsApp'taki sohbetler Telegram'a aktarılabiliyor.

Adım adım: WhatsApp'taki sohbet geçmişi Telegram'a nasıl aktarılır?

1- WhatsApp'ı açın ve dışarı aktarmak istediğiniz sohbete dokunun.
2- Kişi bilgileri menüsüne gidin ve 'Sohbet Dışa Aktar' seçeneğine tıklayın.
3- Medya Ekle veya Medya Hariç seçeneği üzerinden tercih ettiğiniz aktarma biçimini seçin.
4- Paylaşım menüsü üzerinden Telegram'ı seçip içe aktarılan sohbeti atamak istediğiniz kişiyi seçin.
5- Ardından İçe Aktar seçeneğiyle işlemi tamamlayın.

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