Teknoloji WhatsApp yakında Topluluklar özelliğini hayata geçirebilir
İNTERNET

WhatsApp yakında Topluluklar özelliğini hayata geçirebilir

WhatsApp, Topluluklar adlı yeni özelliğin testlerine başlamış durumda. Bu sayede grup yöneticileri topluluk daveti bağlantısıyla yeni kullanıcıları topluluklara davet edebiliyor ve üyelerle mesajlaşma başlatabiliyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp yakında Topluluklar özelliğini hayata geçirebilir
WhatsApp

Birkaç ay önce çıkan söylentilerin ardından WhatsApp Topluluklar özelliğine dair yeni detaylar belli olmaya başladı. Bu sistem kısaca grup yöneticilerinin WhatsApp'taki gruplar üzerinde daha fazla hakka sahip olmasını sağlıyor.

WhatsApp Topluluklar nedir?

WhatsApp Topluluklar sayesinde grup yöneticileri topluluk daveti bağlantısıyla yeni kullanıcıları topluluklara dahil edebiliyor ve üyelerle mesajlaşma başlatabiliyor. Üstelik bu mesajlar için Uçtan Uca Şifreleme sisteminin de devam ettiği biliniyor.

Kilit noktalardan biri ise rakip uygulamaların durumu. Bu noktada Signal ya da Telegram gibi uygulamalarla aradaki eksiklik ortadan kalkacak gibi görünüyor.

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