Teknoloji WhatsApp yeni sözleşmesi nedeniyle 35 milyon kullanıcısını kaybetti
İNTERNET

WhatsApp yeni sözleşmesi nedeniyle 35 milyon kullanıcısını kaybetti

Yapılan araştırmalar, yeni kullanıcı sözleşmesi nedeniyle WhatsApp'ın dünya genelinde 35 milyon kişiyi kaybettiğini gösteriyor. Yani kullanıcılar WhatsApp yerine BiP, Signal ya da Telegram gibi alternatif uygulamalara yöneliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp
WhatsApp

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi, milyonlarca kullanıcının alternatif uygulamalara yönelmesine neden oluyor. Yeni sözleşme kısaca WhatsApp üzerinden elde edilen kullanıcı verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşmasının yolunu açıyor. Hatta konuyla alakalı duyurunun yapılmasıyla birlikte WhatsApp'tan da şu şekilde bir açıklama gelmişti:

  • Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler.

WhatsApp'ı silen kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Toplamda 35 milyon kişi WhatsApp'ı kullanmayı bıraktı

Yenilenen sözleşme kullanıcıların BiP, Signal ya da Telegram gibi alternatiflere yönelmesini sağlıyor. Hatta yapılan son araştırmalar toplamda 35 milyonu aşkın kişinin WhatsApp'ı kullanmayı bıraktığı yönünde.

Ayrıca, İrlanda Veri Koruma Kanunu'nun Avrupa Birliği üyesi ülkelerle WhatsApp'ın kişisel veri kurallarını görüştüğü de biliniyor. Bunun sonrasında WhatsApp'a 30 ila 50 milyon euro arasında ceza kesilebilir.

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