WhatsApp’ın beta sürümü güncellendi: İşte yenilikler

Yerkürenin en tanınan anlık iletileşme pratiği WhatsApp’ın Android beta sürümü bir sefer daha güncellendi. Artık bir haber serimiz haline gelen WhatsApp‘ın beta sürüm güncellemeleri, neredeyse gün şiddetli yapılıyor ve geliştiriciler, her yeni sürümle kullanıcılara yeni özellikler sunuyorlar. Ama beta sürümde kullanılan ya da görülen bu özelliklerin pek birçok, şimdi WhatsApp’ın olağan sürümüne gelmiş değil.

WhatsApp’ın Android beta sürümünün güncellenmesiyle birlikte tatbik sürümü, “2.19.348“e yükseltildi. Şayet sizler de WhatsApp’ın Android beta sürümünü kullanıyorsanız, pratiğin şimdiki olup olmadığını anlamak için sürüm denetimi yapabilirsiniz. Dilerseniz artık de WhatsApp’ın yeni beta sürümüyle gelen özelliklerin neler olduğuna bakalım.

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O özellik geri geldi

Tüketicilerin WhatsApp öbeklerinden gelen iletileri, otomatik olarak silmesine yarayan bir zamanlayıcıyı içeriyordu. WhatsApp’ın Android beta “2.19.282” kodlu sürümünde ortaya çıkan bu özellik, uzunca bir süre gözden kaybolmuştu. Lakin son beta sürüm, bu özelliği yine getiriyor.

Bu özellik kapsamında kullanıcılar, WhatsApp öbeklerine eklenecek bir ayar menüsü ile zamanlayıcı koyabilecekler. Belirlenen mühlet sona erdiğinde de o WhatsApp öbeğindeki bildirilerin tümü otomatik olarak silinecek. Sonunda kullanıcılar, küme bildirilerini manuel olarak silmek zorunda kalmayacaklar. Ancak bu tesirli özelliğin tüm kullanıcıların hizmetine ne devir sürüleceği şimdi bilinmiyor.

Geri dönen özellik

WhatsApp’ın küme iletilerini otomatik silme özelliği bu türlü görünüyor

WhatsApp’ın yeni beta sürümü, uzunca bir vadedir beklenen ve artık reaksiyonlara yol açan karanlık mod özelliğine de ufak bir bakış atmamızı sağlıyor. Geliştirici ekip, az evvel bahsettiğimiz zamanlayıcıyla küme bildirilerini silme özelliğini karanlık mod ile de koordinasyonlu hale getirmişler ve böylece, WhatsApp’ın yaklaşmakta olan karanlık modunu görüntüleyebiliyoruz.

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Whatsapp'a yeni özellik

Webortamı'nın haberine göre; WhatsApp’ın yeni beta sürümüyle getirilen özellikler, yapılacak olan testlerin akabinde kullanıcıların hizmetine sunulacak. Gelgelelim bu bağlamda, geliştirici ekibin yeni özelliklerle ilgili rastgele bir sorun yaşamaması gerekiyor. Bakalım aylar sonra geri dönen zamanlayıcılı küme bildirilerini otomatik silme özelliği tüm kullanıcıların hizmetine ne devir sunulacak.