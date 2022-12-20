Teknoloji WhatsAppta yeni özellik Silinen mesajlar geri geliyor
SOSYAL MEDYA

WhatsApp'ta yeni özellik: Silinen mesajlar geri geliyor

WhatsApp, sadece kendinizden sildiğiniz mesajları geri almanızı sağlayacak bir özelliği kullanıma sundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
WhatsAppta yeni özellik: Silinen mesajlar geri geliyor
Arşiv

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdilerde yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

"Bir kez görüntüle" veya "süreli mesaj" özelliği kullanılarak gönderilen mesajlarda ekran görüntüsünü almayı yasaklayacak şirket, şimdi de silinen mesajları kurtarmaya izin verecek.

WhatsApp'ta silinen mesajı kurtarma dönemi

Uygulamada yer alan ‘Benden Sil’ ve ‘Herkesten Sil’ gibi özellikler sayesinde, bir mesajı kendimizden veya karşı taraftan silebiliyoruz.

Yeni özellik, kullanıcıların ‘Benden Sil’ seçeneği ile sildiği mesajları geri alabilmesine olanak tanıyacak. Bu sayede, yanlışlıkla silinen mesajlar geri getirilebilecek.

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık değişiyor
FOTOĞRAF 8
Title
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şirket, fotoğraf ve videolarda olduğu gibi artık metin mesajlarında da görüntülendikten sonra kaybolan mesaj özelliğini devreye sokacak.
Title
Artık kullanıcılar WhatsApp üzerinden metin mesajlarını silerken manuel olarak uğraşmak zorunda kalmayacak.
Title
WhatsAppda hali hazırda fotoğraf ve videolar için bir kez görüntülenecek şekilde ayarlandı şeklinde bir özellik sunuyor.
Title
Şirket, yeni bir güncelleme ile bu özelliği metin mesajlarına da getirmeyi planlıyor.WhatsApp analizleriyle bilinen WABetaInfoda yer alan bilgilerde, Metni bir kez görüntüle özelliğinin test aşamasında olduğu paylaşıldı.
Title
NASIL KULLANILACAK?Uygulama üzerinden bir kişi veya grup sohbetinde mesaj gönderme kutucuğunda yer alan gönder butonu üzerinde bir kilit simgesi yer alacak.Bu kilit metnin tek seferlik gönderileceğini ifade ederken karşı taraf mesajı okuduğunda metin otomatik olarak kaybolacak.
Title
Metnin tekrar okunması ise mümkün olmayacak. Ayrıca metin mesajlarını iletmek veya kopyalamakta mümkün olmayacak.Mesaj metninin ekran görüntüsü alınması konusunda ise engelleme çalışmaları için gelecekte adım atılması bekleniyor.
Title
WhatsApp henüz resmi bir açıklama paylaşmazken özelliğin beta test aşamasında olduğu biliniyor.Yakında tüm kullanıcılara duyurulması planlanıyor.
Title
BETA TEST NEDİR?Uygulamanın kullanıcılar tarafından test edildiği bir test çeşididir.Kullanıcılar için beta versiyonu yayınlanır. Ardından kullanıcılardan gelecek geri dönüşler doğrultusunda düzeltmeler yapılır.
WhatsApp'tan yeni özellik: Artık değişiyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Şirket, fotoğraf ve videolarda olduğu gibi artık metin mesajlarında da görüntülendikten sonra kaybolan mesaj özelliğini devreye sokacak.

Çok az kaldı: Yakında tamamen yok olacak
FOTOĞRAF 15
Title
Çoruhun üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiyenin en yüksek, dünyanın ise 5inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı.
Title
558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek.
Title
2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj; 29 Mayıs 2023te elektrik üretimine geçecek.
Title
Baraj, Türkiyenin 5inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Toggun 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek.
Title
DEMİRLER GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN TOPLANDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla 22 Kasımda düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajında, şu ana kadar 20 milyon metreküpü aşkın su depolandı.
Title
51 metreye ulaşan su seviyesi ile eski Yusufeli-Erzurum kara yolu bitişiğindeki Irmakyanı köyü, kısmen su altında kaldı.
Title
Baraj inşaatıyla birlikte merkez ve 7 köyün sular altında kalacağı Yusufeli ilçesinde; kapısına kilit vurulup, yeni yerleşim yerine taşınan kamu binalarında hurda alım sürecine geçildi.
Title
Büyük göçün sürdüğü ilçede 72 yıllık hükümet konağı, çevrede alınan güvenlik önlemlerinin altında iş makineleriyle yıkıldı. İşçiler ise tek tek yıkılan yapılardan demir toplamaya başladı. Toplanan demirler geri dönüşüm için kamyonlarla taşındı. İlçedeki diğer kamu binaları da yıl sonuna kadar yıkılacak.
Title
YENİ YUSUFELİ İLÇESİ KURULUYORBaraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesi, Yansıtıcılar mevkisinde yeniden kuruluyor.
Title
24 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu ile oluşturulan 153 hektar alanda yeni yerleşim alanları inşa edildi.
Title
3 bölgede 10 etap halindeki çalışmalarda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları yapıldı.
Title
3 bin 205 konutun yanı sıra dağların eteklerinde oluşturulan yeni yerleşim birimlerinde ise yöresel mimaride, 2şer katlı modern evler yükseldi.
Title
Toplamda 34 milyar TLyi bulan yatırım kapsamında 69,2 kilometresi tünel olmak üzere köprü ve viyadüklerden oluşan 110 kilometrelik de yeni yol ağı oluşturuldu.
Title
Su altında kalacak ilçede geri dönüşüm yıkımı
Title
Çok az kaldı: Yakında tamamen yok olacak
Çok az kaldı: Yakında tamamen yok olacak
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su tutan Yusufeli Barajı nedeniyle göçün sürdüğü ilçede, kamu binalarının da yıkımı başladı. Tek tek yıkılan yapılardan toplanan demirlerse geri dönüşüm için kamyonlarla taşınıyor. Hükümet konağının yıkımının yapıldığı ilçede, diğer kamu binaları da yıl sonuna kadar yıkılacak.
İki bin yıldan eskiye dayanıyor

İki bin yıldan eskiye dayanıyor

​Uzmanlar gün yüzüne çıkardı: Yeni tasarımlar keşfedildi.
Kayseride bulundu

Kayseri'de bulundu

7,5 milyon yıllık aslan kafatası.
Amirallerin Montrö Bildirisi davasında karar

103 emekli amiralin yargılandığı davada beraat kararı çıktı.

Yakında tamamen yok olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.