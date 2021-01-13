WhatsApp'taki özel kullanıcı profilleri ve grup davet bağlantıları Google'da paylaşıldı

WhatsApp, 2021 itibariyle yenisözleşmeyi hayata geçirdi. Böylece 8 Şubat'a kadar sözleşmeyi kabul etmeyenler uygulamayı kullanamıyor. Ayrıca yenilenen sözleşmenin içeriğinde kullanıcı verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılacağı açıkça belirtiliyor.

WhatsApp hatası, kişisel ve grup davet bağlantılarının Google'da paylaşılmasıyla sonuçlandı.

Son olarak WhatsApp veri tabanında yapılan bir düzenleme, kullanıcı profillerinin ve grup davet bağlantılarının Google aramalarında listelenmesine neden oluyor.

Normal şartlarda özel olan kullanıcı profilleri ve grup davet linkleri, bu değişiklik sonrasında ortaya çıkan hata nedeniyle arama sonuçlarında gösteriliyor. Şu ana kadar toplamda 1500 özel davet bağlantısı Google'da sıralamaya girmiş durumda. Ancak bu sayı artmaya devam ediyor.

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