Teknoloji Windows 10 21H1 güncellemesi Haziranda yayınlanabilir
İNTERNET

Windows 10 21H1 güncellemesi Haziran'da yayınlanabilir

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Mayıs'ta yayınlanması beklenen yeni Windows 10 sürümü bir ay erteleniyor. Yani Microsoft tarafından sızan bilgiler ve tahminler Haziran'a işaret ediyor. İşletim sisteminin yeni sürümünde bir dizi hata düzeltildiği gibi görsel arayüzde de çeşitli değişiklikler bekleniyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 10
Windows 10

Microsoft, Mayıs'ta yayınlanması beklenen Windows 10 21H1 sürümünün Haziran'a erteleneceğini sızdırdı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre güncellemenin yayınlanma tarihi bir ay kadar erteleniyor.

Hata düzeltmeleri ve kullanıcı arayüzündeki güncellemeler

Windows 10 21H1 sürümünde hangi özelliklerin yer alacağı ise uzun süredir konuşuluyor. Bugün gelinen son noktada yeni versiyonun bir dizi hatayı ortadan kaldıracağı söylenebilir. Hatta Kernel Transaction Manager olarak isimlendirilen bir güvenlik açığı da bu sürümle birlikte tarihe karışıyor.

Haziran'daki Windows 10 güncellemesiyle birlikte sistemin çok daha kararlı çalışacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca ek olarak güncellemeyle birlikte ek özellikler de sunuluyor. Bunlar arasında ise güncellenen kullanıcı arayüzü gibi detaylar yer alıyor. Özellikle keskin köşelerin yumuşatılması ve arayüzde birtakım görsel düzenlemelerin yapılması söz konusu.

Her ne kadar Windows 10'un 21H1 sürümünde olmasa da Windows 10X ile birlikte 'Hırsızlığa Karşı Koruma' adı verilen bir özelliğin hayata geçmesi söz konusu. Bu sistem kısaca bilgisayarı çalan kişilerin verilere erişememesi için birtakım güvenlik özellikleri sunuyor.

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