Teknoloji Windows 10un sürümler arası kullanım istatistiği paylaşıldı
İNTERNET

Windows 10'un sürümler arası kullanım istatistiği paylaşıldı

Yayınlanan yeni bir rapor, Windows 10'un sürümler arasındaki kullanım istatistiklerinin detaylarını gösteriyor. Grafiğe göre şu anda %42.1'lik oranla en fazla Sürüm 2004 tercih ediliyor. Bunun haricinde en güncel sürümün kullanım oranı ise %29.9.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 10un sürümler arası kullanım istatistiği paylaşıldı
Windows 10

AdDuplex tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Windows 10 sürümleri arasındaki kullanım istatistiklerinin detaylarını gösteriyor. Bu istatistiğe göre Windows 10'un en son sürümünün kullanım oranı %29.9 seviyesine kadar yükselmiş durumda.

Microsoft, Windows kullanıcılarının sistemlerini en güncel sürüme yükseltmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yani aslına bakılırsa Windows 10'dan daha eski bir sistem tercih edenleri özellikle uyarıyor. Ama bir yandan Windows 10'un kendi içindeki sürüm mücadelesi de buna dahil.

Windows 10'un sürümler arasındaki istatistiğinde dağılım bu şekilde.
Windows 10'un sürümler arasındaki istatistiğinde dağılım bu şekilde.

İşletim sistemlerinin güncel final sürümleri genellikle en sağlıklı versiyonlar oluyor. Dolayısıyla bu sürümler yepyeni özellikleri barındırmanın yanı sıra ek güvenlik detayları da sunuyor. Tam da bu yüzden kullanıcılara en yeni sürümler öneriliyor.

En fazla kullanılan Windows 10 versiyonu Sürüm 2004.

Toplamda 80 bin bilgisayar üzerinde yapılan analiz, Windows 10'da artık 2OH2'nin yükseldiğini gösteriyor. Bunun haricinde Windows 10 cihazların %42.1'lik diliminde ise Sürüm 2004 yüklü. Aynı zamanda Kasım 2019'da yayınlanan 1909 ise toplam grafikte pastadan %18.4'lük bir orana sahip. Son olarak Windows 10 sürümleri arasındaki en düşük kullanım oranı ise Mayıs 2019'da yayınlanan 1903'e ait. Bu sürümün kullanım oranı %4.6.

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