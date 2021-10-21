Teknoloji Windows 11deki Android uygulama desteği bazı kullanıcılara sunuldu
İNTERNET

Windows 11'deki Android uygulama desteği bazı kullanıcılara sunuldu

Windows 11 için çok uzun süredir konuşulan Android uygulama desteği son çıkan Insider Preview sürümüyle birlikte hayata geçti. Şu anda sınırlı sayıdaki kullanıcıyla testleri devam eden özellik, mobil uygulamaları bilgisayardan kontrol etmeyi sağlıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Windows 11deki Android uygulama desteği bazı kullanıcılara sunuldu
Windows 11

Microsoft, Windows 11 için Android desteğini epey uzunca bir süre önce duyurdu. Her ne kadar yeni işletim sisteminin çıkışına yetişmese de çalışmalarda sona gelinmiş durumda. Böylece Android uygulamaları doğrudan bilgisayardan çalışabilecek. Hatta son olarak dağıtımına çıkan Insider Preview sürümü, Windows 11 için Android desteğini aktif ediyor. Her ne kadar şu anda sınırlı sayıda uygulama olsa da önümüzdeki süreçte kapsam alanının genişlemesi bekleniyor.

Windows'taki Android uygulama desteği çoklu pencere desteği de sunacak.
Windows'taki Android uygulama desteği çoklu pencere desteği de sunacak.

Çoklu pencere desteği

Android uygulama desteğiyle alakalı dikkat çekici gelişmelerin başında çoklu ekran sistemi geliyor. Böylece aynı uygulamanın farklı ekranları pencerelere bölünebilecek. Böylece Instagram'da bir video izlerken diğer pencerede de profil açık kalabilecek. Buna ek olarak gelen bildirimler de doğrudan bilgisayardan kontrol edilebilecek.

Şimdilik yalnızca sınırlı bir kullanıcı kitlesine açılan özelliğin yakında çok daha fazla kişiye erişmesi söz konusu.

Windows 11'in Android uygulama desteği detaylanıyor
TEKNOLOJİ
Windows 11'in Android uygulama desteği detaylanıyor
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