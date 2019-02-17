Teknoloji Xiaomi Mi 9un fiyatı belli oldu
MOBİL

Xiaomi Mi 9'un fiyatı belli oldu

Xiaomi’nin iddialı sloganlarla tanıtmaya hazırlandığı Xiaomi Mi 9 hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Merakla beklenen Xiaomi Mi 9’un fiyatları sosyal medyada paylaşılan bir görselle ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9

Çinli üretici Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 9 ile ilgili detaylar belli olmaya devam ediyor. Telefonla ilgili son sızıntı ise fiyat konusunda ortaya çıktı. İnternette yayınlanan bir afişte telefonun fiyat seçenekleri görülebiliyor.

Çince olarak paylaşılan görselde telefonun fiyat seçenekleri net bir şekilde görülüyor. kısa bir süre sonra tanıtılması beklenen telefonun farklı donanım seçeneklerine göre farklı fiyatları bulunacak.

Buna göre Xiaomi Mi 9'un fiyatları şöyle olacak:

  • 6 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği ile 369 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği ile 428 dolar
  • 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği ile 516 dolar.

Xiaomi Mi 9 teknik özellikleri

Mi 9’un şimdiye kadar ortaya çıkan özelliklerine bakacak olursak 48 Megapiksel + 12 Megapiksel + ToF arka kamera (üçlü modül), 24 Megapiksel ön kamera, 6.4 inç Super AMOLED ekran, Srapdragon 855 işlemci, 8 BG RAM, 27W hızlı şarj ve 3500 mAh pil bulunuyor. Samsung'un S10 serisiyle aynı gün yani 20 Şubat'ta tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 9 önceki model Mi 8'in yerini alacak.

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