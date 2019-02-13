​Xiaomi yarın büyük bir duyuru yapacak! 2019 model telefonlarını duyurabilir

Xiaomi büyük bir açıklama için hazırlanıyor. Çinli teknoloji devi olan Xiaomi 2019 yılı için tanıtımını gerçekleştireceği cihazlarını bu yıl büyük bir gizlilikle saklamayı başardı. Yeni cihazlarına ait sel verip sır vermeyen firma, yarın Çin saatiyle 10.00’da basın açıklaması yapacağını duyurdu.

XİAOMİ MERAKLA BEKLENEN XİAOMİ Mİ 9 VE REDMİ 7 TANITIM TARİHİNİ AÇIKLAYABİLİR!

Yarın yapılacak basın toplantısında hangi cihaz hakkında duyuru yapılacağı duyurmayan yetkililer, sadece basın toplantısının saatini paylaşarak hayranlarını meraklandırmaya devam ediyor. Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak olan basın toplantısında 2019 yılında tanıtılması planlanan cihazlar hakkın ipuçları ve tanıtım tarihlerinin açıklanması bekleniyor.

Yine de büyük bir gizlilikle yeni cihazlarını hazırlayan Xiaomi’nin yarın ki toplantıda Xiaomi Mi 9 ve Redmi 7 hakkında bilgi vermesi muhtemel görünüyor.

XİAOMİ Mİ 9 MWC 2019'DA TANITILABİLİR!

Yarın Türkiye saati ile 05.00’da düzenlenecek olan basın toplantısında, Xiaomi Mi 9’un bugüne kadar sızdırılmış bazı özellikleri ve 25 Şubat'ta Barselona'da başlayacak Mobil Dünya Kongresi MWC 2019'da düzenlenecek tanıtım lansmanı hakkında bilgi verileceği ifade ediliyor.