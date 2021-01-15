Teknoloji Xiaominin katlanabilir telefonu ilk kez görüntülendi
İNTERNET

Xiaomi'nin katlanabilir telefonu ilk kez görüntülendi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin geliştirdiği katlanabilir telefon kısa süre önce ilk kez fotoğraflandı. Ne yazık ki şimdilik ekran boyutu ve diğer detaylar belli değil.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Xiaomi katlanabilir telefon
Xiaomi katlanabilir telefon

Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi'nin katlanabilir telefonlar için çalışmalar yaptığı hemen herkes tarafından biliniyor. Şirketlerin yeni aldığı patentler, katlanabilir modeller için ayrıntıları gösterirken prototip aşamasındaki ürünlerin fotoğrafları da sızabiliyor.

Xiaomi'nin katlanabilir telefon örneği canlı olarak ilk kez görüldü.

Kitaplardaki gibi içe katlanabilir bir yapı sunuluyor

Son olarak ABD'de kara listeye dahil edilen Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi cephesinden yeni bir katlanabilir telefon haberi var. İlk kez canlı olarak görülen telefon, aslında katlanabilir modellerin ilk örneklerinden biri olarak görülen Samsung Galaxy Fold'daki gibi içeri doğru kapanıyor. Yani aslında bir kitap kapağı gibi de düşünülebilir.

Fotoğraf üzerinden ekran boyutu ya da diğer özellikleri anlayabilmek mümkün değil. Ama kısa süre içinde bu detayların da ortaya çıkması bekleniyor.

Şu an için ekran boyutları ya da diğer özellikleri belli değil. Ancak ilk kez canlı olarak görüntülenmiş olması yakında diğer bazı detayların da ortaya çıkabileceği ihtimallerini kuvvetlendiriyor.

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