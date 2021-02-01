Xiaomi'nin yeni akıllı gözlüğü çeşitli hastalıkları tespit etmeyi sağlıyor

Çinli üretici Xiaomi, geçtiğimiz hafta bir süredir üzerinde çalıştığı Mi Air Charge isimli yeni nesil kablosuz teknolojisini duyurdu. Bu sistem, herhangi bir bağlantı ya da dokunmaya gerek kalmadan telefonların şarj olmasını sağlıyor. Ayrıca aynı anda birden fazla cihaz desteği de sunuluyor. Ek olarak önümüzdeki yıllarda benzer sistemin giyilebilir ürünlere de gelmesi söz konusu.

Xiaomi'nin yeni nesil akıllı gözlüğünün prototipi.

Anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor

Şirket, yeni nesil ürünlerde kapsam alanını daha da genişletiyor. Hatta son bilgilere göre üzerinde çalışılan yeni akıllı gözlük, çeşitli rahatsızlıkların tespitini yapabiliyor. Patenti alınan sistem, kısaca anksiyete ya da depresyon gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılması bekleniyor.

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Yeni gözlüğün en dikkat çekici iki ayrıntısı var. Bunlardan biri terapötik sinyal yayıcı ikincisi ise 4D algılama sistemleri. Terapötik sinyal yayıcı, göz yorgunluğu ve zihinsel rahatsızlıkların tedavisinde ön plana çıkarken 4D algılama da bu yetenekleri destekleniyor.

Şu anda ürünün geliştirme aşamasında olduğu biliniyor. Ama her patentin somut bir ürüne dönüşmediği ve fikir aşamasında kalabildiği gerçeğini de unutmamak gerekiyor.