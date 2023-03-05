Yapay zeka afete çalışsın

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de Ocak 2023 itibarıyla 97 teknokent bulunuyor. 9 bine yakın şirketin yerp aldığı teknokentlerin önceliklerinden biri de afet yönetimi teknolojilerini geliştirmek olmalı. Türkiye bir deprem ülkesiyse ki öyle, afet yönetimi konusundaki teknolojilere daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Bu nedenle doğal afetlere karşı yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde kurulacak afet yönetimi sistemleri büyük önem taşıyor. Son yıllarda yapay zeka uygulamaları ve dijital teknolojilerde yaşanan ilerlemeler afet yönetimi konusunda da etkin çözümlere kapı aralıyor. Özellikle kuluçka merkezlerinin dijital afet yönetimi stratejilerine yönlendirilmeleri gerekiyor.

GÜNCEL ENKAZ HARİTASI HAZIRLIYOR

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcileri de çalışmalarının rotasını afet bölgesine çevirdi. BTM girişimcilerinden Yasin Atalay’ın da ekibinde yer aldığı Girişim Savaşçıları, geliştirdikleri platformla enkaz altında kalan kişilere erişimi kolaylaştırıyor. Özellikle depremde ekiplerin kullanımını kolaylaştırmak ve sahada doğru operasyonu yapmak hedefiyle yola çıkan ekip, Enkazbildirim.org platformu üzerinden deprem bölgelerinde güncel enkaz haritası oluşturarak acil ihtiyaç noktalarını belirliyor ve yardım edebilmek için güncel bir harita oluşturuyor.

GÖNÜLLÜLER İÇİN DİJİTAL PLATFORM