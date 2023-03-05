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Teknoloji

Yapay zeka afete çalışsın

Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından, kuluçka merkezleri de afete karşı dijital çözümlerle ilgili projelere yöneldi. 9 bine yakın şirketin yer aldığı teknokentlerin önceliklerinden biri de afet yönetimi teknolojilerini geliştirmek olmalı.

Orhan Orhun Ünal
Orhan Orhun Ünal
04:00 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Grafik: Hakan Özaslan.

Grafik: Hakan Özaslan.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de Ocak 2023 itibarıyla 97 teknokent bulunuyor. 9 bine yakın şirketin yerp aldığı teknokentlerin önceliklerinden biri de afet yönetimi teknolojilerini geliştirmek olmalı. Türkiye bir deprem ülkesiyse ki öyle, afet yönetimi konusundaki teknolojilere daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Bu nedenle doğal afetlere karşı yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde kurulacak afet yönetimi sistemleri büyük önem taşıyor. Son yıllarda yapay zeka uygulamaları ve dijital teknolojilerde yaşanan ilerlemeler afet yönetimi konusunda da etkin çözümlere kapı aralıyor. Özellikle kuluçka merkezlerinin dijital afet yönetimi stratejilerine yönlendirilmeleri gerekiyor.

GÜNCEL ENKAZ HARİTASI HAZIRLIYOR

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcileri de çalışmalarının rotasını afet bölgesine çevirdi. BTM girişimcilerinden Yasin Atalay’ın da ekibinde yer aldığı Girişim Savaşçıları, geliştirdikleri platformla enkaz altında kalan kişilere erişimi kolaylaştırıyor. Özellikle depremde ekiplerin kullanımını kolaylaştırmak ve sahada doğru operasyonu yapmak hedefiyle yola çıkan ekip, Enkazbildirim.org platformu üzerinden deprem bölgelerinde güncel enkaz haritası oluşturarak acil ihtiyaç noktalarını belirliyor ve yardım edebilmek için güncel bir harita oluşturuyor.

GÖNÜLLÜLER İÇİN DİJİTAL PLATFORM

Şimdiye kadar platformu 15 bin kişi kullandı. Anlık 500 online kullanıcının olduğu platform sayesinde; 2 bin 614 yıkılan bina bildirimi, 553 yol tarifi ve 308 telefon araması yapıldı. CoPrint, RentRovi, Bullbeez, Classest BTM girişimcileri de bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Aytunga isimli girişim ise, eğitim faaliyeti yürüten birey, kişi ve kurumları, özellikle psikolog, tercüman gibi çevrim içinde bölgenin ihtiyacına çözüm olmak isteyenleri gönüllü olmaya davet ederek, ‘Uzaktan Gönüllü’ isimli bir platform kurdu.

#Deprem
#Afet Yönetimi
#Yapay Zeka
1 saat önce
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Yapay zeka afete çalışsın
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