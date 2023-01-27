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Teknoloji

Yapay zeka ChatGPT prestijli hukuk ve işletme okullarının yüksek lisans sınavlarını geçti

Yapay zeka ChatGPT, prestijli okulların yüksek lisans düzeyindeki sınavlarını geçebildi. Ancak çok yüksek notlar alamadı. Yapay zekanın temel matematikte şaşırtıcı hatalar yaptığı ifade edildi.

10:53 . 27/01/2023 Cuma
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Okullardaki profesörlere göre, yeni güçlü Yapay Zeka (AI) chatbot aracı kısa süre önce Minnesota Üniversitesi'ndeki dört derste hukuk sınavlarını ve Pennsylvania Üniversitesi'nin Wharton İşletme Okulu'ndaki başka bir sınavı geçti.


Minnesota Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki profesörler, ChatGPT'nin dört kursun sınavlarında ne kadar iyi yanıt üretebildiğini test etmek için, sınavlara puan verdi.


Yapay Zeka, 95 çoktan seçmeli soru ve 12 kompozisyon sorusunu tamamladıktan sonra ortalama olarak bir C+ öğrencisi düzeyinde performans göstererek dört dersin hepsinde düşük ama geçer not aldı.


ChatGPT, Wharton'da bir işletme yönetimi kursu sınavında daha başarılı oldu ve burada B ve B+ aralığında bir not aldı.


TEMEL MATEMATİKTE ŞAŞIRTICI HATALAR YAPTI


Wharton İşletme Profesörü olan Christian Terwiesch, performansı ayrıntılarıyla anlatan bir makalede , ChatGPT'nin temel operasyon yönetimi ve süreç analizi sorularını yanıtlamada "harika bir iş" çıkardığını, ancak daha gelişmiş istemlerle mücadele ettiğini ve temel matematikte "şaşırtıcı hatalar" yaptığını söyledi.


Test sonuçları, giderek artan sayıda okul ve öğretmenin ChatGPT'nin öğrenciler üzerindeki etkisi ve ödevlerde kopya çekme becerileri hakkında endişelerini dile getirmesiyle geldi.



#Yapay Zeka
#ChatGPT
#Wharton
21 dakika önce
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Yapay zeka ChatGPT prestijli hukuk ve işletme okullarının yüksek lisans sınavlarını geçti
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