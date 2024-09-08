Yapay zeka ev yolunda

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarları arasında yer alan Berlin IFA 100. yılında yapay zeka teknolojileri ön plana çıktı. 40 ülkeden 2 bin 500 katılımcı firmanın aldığı etkinlikteki ürünlerde yapay zeka ve robot teknolojilerin şovunu izledik.

137 ülkeden 182 bin ziyaretçinin gelmesi beklenen fuardaki teknolojiler artık evimizi tek bir noktadan yöneteceğimiz sistemlere odaklanmış. Gelişmiş özelliklere sahip buzdolaplarından sanal şeflere kadar ürünler, yapay zekanın günlük hayat üzerindeki etkisini ortaya koyarken bu teknoloji sayesinde modern fırınlar hangi yemeğin hazırlandığını otomatik tanıyor ve sıcaklığı ve pişirme süresini buna göre ayarlıyor.

KÜRESEL DURGUNLUK TÜKETİCİYİ ETKİLEDİ

Teknoloji meraklıları 10 Eylül’e kadar sürecek fuarı yakından izlese de birçok şirket yetkilisi küresel çaptaki durgunluğa vurgu yaptı. Konuştuğumuz yetkililer, Avrupa başta olmak üzere tüketicilerin teknolojik yeniliklerden ziyade fiyat ve dayanıklılığa dikkat ettiğini söyledi. Zira küresel enflasyon ve ekonomik durgunluk, teknolojinin akıl almaz hızını en azından şimdilik dizginleyecek gibi duruyor.

ÇAMAŞIR KATLAYAN ROBOT

Berlin’de öne çıkan unsur ise yapay zeka ve robotlar oldu. Yakın gelecekte evlerimizde bulaşık makinesini boşaltıp, çamaşırları katlayacak robotlar göreceğiz. Bunun örneklerinden olan ‘4NE-1’ fuarın yıldızlardan biri oldu. Ziyaretçiler ve basın, robotun etrafını sardı ve selfieler çekti. Robot konuşabiliyor ve kendi geliştirdiği yapay zekaya sahip. Robotun 40 bin avro civarında fiyatla piyasaya sürüleceği söylendi.

BUZDOLABINDAKİ EKSİK ÜRÜNÜ HABER VERİYOR

Buzdolabındaki eksik ürünü haber veren mobil teknolojilere, kulaklıktan bile güvenlik kontrolü yapan fonksiyonlar eklenmiş. Örneğin yapay zeka teknolojilerinde son yıllarda atak yapan Samsung, SmartThings’teki ‘Dışarıda Modu’ özelliği ile dikkat çekti. Buna göre kullanıcılar evden dışarı çıktıklarında ışıkları veya TV’yi kapatıp kapatmadıkları konusunda endişelenmek zorunda kalmıyor. Sensörler, odada kimsenin olmadığını algılıyor ve enerjiden tasarruf etmek için sistemleri kapatıyor.

UYKU APNESİNE YÜZÜK

Berlin’de giyilebilir teknolojiler de dikkat çekti. Son dönemde öne çıkan yüzük teknolojilerinde uyku apnesini tespit ettiğini iddia eden ürünle karşılaştık. RingConn 2, uyurken SpO2 seviyelerinizi izliyor ve sadece üç saatlik kullanımdan sonra yüzde 90 doğruluk vaat ediyor. Şirket, bu özellik için FDA onayı alma sürecinde. Bu arada, şaşırtıcı derecede hafif olan akıllı yüzük, uyku, aktivite, stres ve kalp atış hızı izleme gibi standart sağlık izleme özelliklerine sahip.

TÜRKİYE’DEN 52 ŞİRKET

IFA 2024’te başta Çin ve Güney Kore olmak üzere Asyalı şirketlerin ağırlığı göze çarparken Türkiye’den de bu yıl 52 şirket yer alıyor. Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), Türkiye’den fuara milli katılım sağlayarak 400 metrekarelik alanda 21 firmayla yer alıyor. Ayrıca Vestel, Arzum ve Kumtel gibi 31 şirket de fuara kendi imkanlarıyla iştirak ederek yeni ürünlerini sergiliyor.

Yeni nesil çamaşır makinesi

Roborock, IFA’da her biri dikkat çeken teknolojilerle donatılmış yenilikçi robot süpürge, kablosuz süpürge modellerini ve akıllı çamaşır yıkama-kurutma makinesini tanıttı. Roborock, Roborock Zeo Lite’ı tanıttı. Bu yenilikçi cihaz, hem çamaşır yıkama hem de kurutma makinesi özellikleriyle hepsi bir arada bir temizlik sunuyor. Akıllı cihaz, aşırı ısı kullanmadan hassas kumaşları koruyan dünyadaki ilk Zeo-cycle kurutma teknolojisi ile geliyor.















