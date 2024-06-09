Yapay zeka televizyonda: Futbol şampiyonası öncesi yeni seçenekler

Sesli komutla çalışıyor. İzleme alışkanlıklarınızı öğreniyor. Görüntü kalitesini size göre iyileştirip, maçtaki pozisyonun detaylarını özetliyor. Etraftaki gürültüye göre sesini, mekandaki ışığa göre ekran parlaklığını kendi ayarlıyor. Yeni nesil televizyonlardan bahsediyoruz. Onları bir süre öncesine kadar ‘Akıllı TV’ diye tanımlarken; artık yapay zekalı modeller dönemine giriyoruz. Aslında, bir önceki teknolojiye alışamadan yeni modellerin sunduğu olanaklarla karşılaşıyoruz.





KİŞİSEL ASİSTAN GİBİ ÇALIŞIYOR

Yeni nesil örnekler, kişisel asistan olarak çalışacak ve mobil cihazlarla tam entegre olacak. Kumandası solar sistem sayesinde kendi kendine şarj olurken, akıllı kullanımla elektrikten yüzde 70’e yakın tasarruf ediyor. Yapay zeka entegrasyonuyla 4K yayını 8K’ya yüzde 90 oranında yaklaştırarak görüntü iyileştirme sağlıyor. Seslerin netliğini artırabiliyor. Bu sayede, örneğin bir filmde konuşan bir karakterin konuştuğu hiçbir kelimeyi kaçırmıyorsunuz.

Ayrıca, 2024 Neo QLED 8K’da Samsung’un şimdiye kadarki en yeni ve en yenilikçi işlemci de yer alıyor.





TEMİZLİK ROBOTUNU TV’DEN YÖNET

SmartThings Hub ile başka markalara ait ev aletleri dahil olmak üzere cihazlar TV’ye bağlanıyor ve buradan kontrol edilebiliyor. Örneğin bir temizlik robotunu televizyondan yönetmek, ya da klimanızın ayarını yerinizden kalkmadan, kumanda aramadan cihazla birlikte gelen SmartThings Hub üzerinden yapmak zaman ve pratiklik kazandırıyor. Yeni teknoloji sayesinde evi için bir kumanda paneline dönüşüyor. Bu sistemler, üç boyutlu harita görünümüyle evin haritasını çıkarıyor, ev aletlerini ve IoT cihazlarını buradan görüntüleyip kumanda edebilmenizi sağlıyor.





KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE DİKKAT

Uygulama üzerinden TV’nizin ayarlarını da mobil telefonunuzdan yapabiliyorsunuz. Artık evlerimizdeki modeller sadece bir izleme aracı değil, bağlantılı hayatın önemli bir parçası. Cihazlar üzerinden kredi kartı bilgilerini, kişisel bilgileri paylaşıyoruz. Bu da güvenlik ihtiyacınız artırıyor. Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy İstanbul’daki basın toplantısında güvenlik konusunun önemine dikkat çekerek, “Çok katmanlı Knox güvenlik altyapısıyla sadece TV’leri değil, tüm ekosistem kapsayan bir güvenlik sunuluyor” şeklinde konuştu.





EURO 2024 ETKİSİ

Bu ay başlayacak Euro 2024'ün en çok televizyon satışlarını artırması bekleniyor. Orta segment modellerde yoğun bir rekabet yaşanırken, firmalar farklı kampanyaları şimdiden açıkladı. Öte yandan, Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) biletini almasının ardından büyük ekranlı televizyon satışları, özellikle çevrim içi kanalda önemli ölçüde arttı. Hatta önümüzdeki dönemde TV pazarında yüzde 35-40, büyük ekran pazarında yüzde 15-20 büyüme gerçekleşeceği öngörülüyor.



