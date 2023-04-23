Yapay zeka Türkiye’de haber sunmaya başladı

Son dönemin tartışılan başlıklarından biri ‘meta sanat’… Sanatın her alanında ‘yapay zeka’nın üretim yapması ve sanatçının yerini alması ihtimali konuşuluyor. Peki, mümkün mü? İhtimal dahilinde ise insanoğlu ne yapmalı? Ya da bir şey yapmaya gerek var mı? Kusurlu olmamız bizi korumaz mı?