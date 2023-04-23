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Teknoloji

Yapay zeka Türkiye’de haber sunmaya başladı

Türkiye’de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide haber spikeri son gelişmeleri ve önemli haberleri takipçilerine Türkçe olarak aktarıyor.

Orhan Orhun Ünal
04:00 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye 'robot sunucu' kullanmaya başladı.

Türkiye 'robot sunucu' kullanmaya başladı.

Yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen robot sunucular Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen ‘robot sunucu’ gündeme ilişkin son bilgileri takipçilerine aktarıyor. Türkiye’de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide haber spikeri son gelişmeleri ve önemli haberleri takipçilerine Türkçe olarak aktarıyor. Sosyal medyada robotvmedia kanalında yayın yapan ‘Alexa’ hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor. Alexa, Türkiye’deki seçim gündeminden, son dakika olaylarına, ekonomiden teknolojiye kadar birçok kategoride anlık haber paylaşarak güncel bilgileri kullanıcılarına ulaştırıyor.



#Yapay Zeka
#Robot Sunucu
#Alexa
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