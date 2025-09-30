Yapay zekâya 'Turkcell sözü'

“Yapay zekâ artık sadece bir teknoloji değil, geleceği şekillendiren en kritik faktörlerden biri. Bu nedenle Turkcell Yapay Zekâ İlkeleri bizim için aynı zamanda bir taahhüt. Çünkü geleceği belirleyecek olan şey yalnızca algoritmalar değil, onlara yüklenen anlam ve tanımlanan değerlerdir. Biz de Turkcell olarak bu gücün yanında sorumluluğu, ilerlemenin yanında değerleri, teknolojinin yanında etiği savunuyoruz. Bu anlayışla, teknoloji alanındaki öncü vizyonumuzla 2020’de Türkiye’de bir ilke imza atarak açıkladığımız yapay zekâ ilkelerimizi, güncel teknolojik gelişmelere göre yeniledik. Amacımız, yapay zekâyı insanlık için güvenli, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek, ülkemizin dijital geleceğine güç katmak. Teknolojiye, Turkcell değerleri ile yön vermeye devam edeceğiz. Güven ve ilkeler üzerine inşa edilmiş bir teknoloji ekosisteminin önemine inanıyoruz. Yapay Zekâ İlkelerimiz de bunun bir yansıması”