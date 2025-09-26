Turkcell sürdürülebilirlikte sektörünün dünya lideri

“Turkcell olarak tüm iş süreçlerimizin çevreye ve topluma olan etkisini hassasiyetle gözetiyoruz. LSEG ÇSY derecelendirmesinde küresel telekom liderliğine ulaşmamız, bu alanlardaki vizyonumuzu finansal başarıyla buluşturan stratejimizin uluslararası boyutta teyididir. Bu, yalnızca şirketimiz ve sektörümüz için değil, ülkemiz adına da son derece prestijli bir başarı. Borsa İstanbul (BIST) ve New York Borsası’nda (NYSE) çift kote olan ilk ve tek şirket olarak, yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve SBTi onaylı karbon ayak izi azaltım hedeflerimizle iklim eylemine liderlik ediyoruz. Şeffaf ve hesap verilebilir raporlamamızla tüm paydaşlarımıza ilham vermeyi sürdürüyoruz.”