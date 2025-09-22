Turkcell’den Türk sporuna dev bir destek daha

“Bugün Türk basketbolu için tarihi bir iş birliğini duyurmak için buradayız. Bu iş birliği, hem Türk basketbolunun geleceğine hem de İstanbul’un sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak. Türk basketbolunu en modern imkânlarla buluşturmak için çalışıyoruz. Bu vizyonun en somut örneklerinden biri geçen yıl açtığımız Basketbol Gelişim Merkezi. Kulüplerimiz Avrupa’nın en prestijli maçlarını burada oynadı. 2 binden fazla altyapı maçı yapıldı, binlerce gencimiz hayallerine ulaşmak için burada ter döktü. Bu merkezin bir parçası olan Basketbol Lisesi ile ayrıca gurur duyuyoruz. Burada gençler hem kaliteli eğitim alıyor hem de profesyonel basketbol altyapısıyla yetişiyor. Bu büyük vizyonun gerçekleşmesinde en önemli destekçilerimizden Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca projeyi ilk günden itibaren yakından takip eden ve her aşamasında yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a da teşekkür ediyorum. Bu vizyonu birlikte büyüttük ve bugünlere taşıdık. Basketbol Gelişim Merkezi’ni sadece bir spor tesisi olmaktan çıkarıp planlandığı gibi bir yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Kütüphanesi, basketbol müzesi, sosyal alanları ve etkinlikleriyle artık İstanbul’un buluşma noktası olacak ve sosyal ile kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak. Bu vizyonu hayata geçirirken çok değerli bir yol arkadaşımızla birlikteyiz: Turkcell.