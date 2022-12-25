Teknoloji Yapay zekayla Osmanlıya yolculuk 1910 yılının İstanbulunu yorumladılar
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Yapay zekayla Osmanlı’ya yolculuk: 1910 yılının İstanbul'unu yorumladılar

Yapay zeka, tarihi yeniden canlandırmak için de kullanılmaya başlandı. Reddit’teki bir kullanıcı, 1910 yılının İstanbul’unu yapay zekanın yorumuyla yayınlaması ilgiyi bu alana çekti. Yakın gelecekte kendimizi tarihin farklı dönemlerinde bulacağımız simülasyonları daha sık göreceğiz. Bu teknoloji, özellikle eğitim ve medya sektöründe çığır açacak.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Yapay zekayla Osmanlı’ya yolculuk: 1910 yılının İstanbulunu yorumladılar
Grafik: Hakan Özaslan.

Tıptan sanata, tarımdan sanayiye kadar hemen her alanda hissedilen yapay zeka teknolojileri, özgün ürünlerini ortaya koymaya başladı. Yapay zeka uygulamaları, talimatlara göre görsel, işitsel yapıtları oluştururken; sizi tarihte yolculuğa çıkaran, film karakterlerini gençleştiren ve avatarınızı oluşturan onlarca örnek görebilirsiniz. İnsan zihninin bile sınırlarını zorlayan yapaya zeka, gelecekte nasıl bir dünya içinde yaşayacağımız hakkında da bilgi veriyor.

TARİHİ YENİDEN CANLANDIRIYOR

Örneğin geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Reddit’teki bir kullanıcı, 1910 yılının İstanbul'unu Midjourney yapay zekası ile yeniden oluşturdu. İşin ilginç tarafı Midjourney V4 ile hazırlanan bu resimlerin hazırlanması sırasında İstanbul’un tarihi ve yüzyıl başındaki hali hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Tarihi yeniden canlandıran 1900’lü yılların İstanbul’undaki baharatçılar, eski evler, Haliç manzarası hakkında adeta bir sanat eseri ortaya çıkaran yapay zeka resimleri görenleri kendine hayran bıraktı. Bu sistemler kimi zaman bir sahne tasarımı kimi zaman da mimari bir eser oluşturabiliyor. Kullanıcılar bu sırada herhangi bir müdahalede bulunmazken sadece isteklerini paylaşabiliyor.

KENDİ KODLARIYLA OLUŞTURUYOR

Bu gelişme çok değil yakın zaman içinde Osmanlı veya Selçuklu dönemi simülasyonları içinde gezebileceğimiz ve hatta bir savaşın sanal ortamdaki uygulaması içinde kendimizi bulabileceğimiz anlamına geliyor. Söz konusu yeniliklerin özellikle eğitim sektöründeki çığır açması bekleniyor. 5G teknolojilerine geçişle beraber senkrenizasyon sorununun yani saniyelik zaman farklarının ortadan kalkmasıyla öğrenciler bir tarih sahnesi içinde kendini bulabilecek. Mesela, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve sanal gözlüklerle Osmanlı dönemine yolculuk yapılıp dersler yapay zekanın kurguladığı mekan ve zamanda işlenebilecek. Aynı durum, coğrafya ve fizik gibi dersler için de mümkün olabilecek. Hatta öğrenciler kendi görsellerini oluşturulması için kullandığı prompt’larını kullanabilecek.

80’lik Kamçılı Adam 40’lı yaşlarına döndü

  • Yapay zeka sineme sektöründe de sıkça kullanılmaya başladı. Birçok film şirketi Ar-Ge faaliyetlerini oyuncuları yaşlandırıp gençleştiren sistemlere yöneltmeye başladı. Örneğin Disney, FRAN adını verdikleri yeni teknoloji ile özel efekt veya makyaj uygulamalara gerek kalmadan oyuncuları istediği yaşa getirebiliyor. 81 yaşındaki Harrison Ford, Kamçılı Adam filminin yeni versiyonunda VFX teknoloji sayesinde gençleştirildi ve 40’lı yaşlarına geri döndü.

SOSYAL MEDYANIN GÖZDESİ LENSA

Son dönemde sosyal medyada akım olan uygulamalardan biri de kendi Avatar’ınızı oluşturabileceğiniz lensa. Bu, yüklediğiniz selfie’leri alıp avatarlara dönüştüren, iPhone ve Android’de kullanılabilen bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Lensa, yapay zeka sayesinde özçekimlerinizi alıp, kendine göre oluşturarak orijinal portrelerini ortaya çıkarıyor.

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