Teknoloji Yeni 16 inçlik MacBook Pro önceki nesilden daha kalın ve daha ağır
İNTERNET

Yeni 16 inç'lik MacBook Pro önceki nesilden daha kalın ve daha ağır

Apple, uzun süredir beklenen yeni nesil MacBook Pro'ları dün düzenlediği etkinlikle tanıttı. Güncellenen tasarım, yeni çipler, 120 Hz'lik ekran ve güncellenen kamera gibi önemli değişikliklerin yer aldığı 14 ve 16 inç'lik yeni bilgisayarlar tasarım anlamında 2019'da çıkan eski modellere oranla daha kalın ve ağır.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Yeni 16 inçlik MacBook Pro önceki nesilden daha kalın ve daha ağır
MacBook Pro

Geçen ay yeni nesil iPhone'ları hayata geçiren Apple, dün akşam saatlerinde de 14 inç ve 16 inç'lik yeni MacBook Pro'ları duyurdu. Tamamen yeniden tasarlanan ürünler, şirketin yeni tasarladığı M1 Pro ve M1 Max çipini, 120 Hz'lik çentikli ekranı ve güncellenen kamerayı baz alıyor. Ama aslında bundan çok daha fazlası var.

Apple'ın yeni nesil MacBook Pro'ları eskiye oranla daha kalın ve ağır.
Apple'ın yeni nesil MacBook Pro'ları eskiye oranla daha kalın ve ağır.

Apple, üst düzey Intel 13 inç MacBook Pro'ların yerini alan 14 inç'lik yeni modelini duyurdu. İki modeli tam anlamıyla denk getirip karşılaştırmak mümkün değil. Dolayısıyla 16 inç'lik iki MacBook Pro'yu aynı düzlemde değerlendirmek gerekiyor.

  • 2021 16 inç MacBook Pro
    - Ağırlık: 2,1 kg
    - Yükseklik: 1,68 cm
    - Derinlik: 24,81 cm
    - Genişlik: 35,37 cm
    2019 16 inç MacBook Pro
    - Ağırlık: 2,0 kg
    - Yükseklik: 1,62 cm
    - Derinlik: 24,59 cm
    - Genişlik: 35,79 cm

Yukarıdan da net bir şekilde görülebildiği gibi yeni 16 inçMacBook Pro, önceki nesle göre yaklaşık yüzde 9 oranında daha ağır ve aynı zamanda biraz daha kalın. Yani aslında hemen her yeni modelde incelik ve hafiflik konusunda hassas davranan Apple bu noktada önceliğini 'performans' noktasına çevirmiş gibi görünüyor.

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