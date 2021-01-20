Teknoloji Yeni Google Chrome kullanıcıların güvenliğini artıracak ek özellikler getiriyor
İNTERNET

Yeni Google Chrome kullanıcıların güvenliğini artıracak ek özellikler getiriyor

Google Chrome 88 ile birlikte kullanıcıların güvenliğini artıracak bir dizi özellik sunuluyor. Böylece bir süredir var olan güçlü parola önerme ve güvensiz şifrelerin değiştirilmesi sistemi bir adım daha öteye götürülüyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Google Chrome
Google Chrome

Dünyanın en çok tercih edilen web tarayıcısı Google Chrome, her güncellemeyle yeni özellikler kazanıyor. Son olarak beta kapsamında test edilen sistem, güvenliği artırmaya odaklanıyor. Chrome 88 ile birlikte hayata geçecek olan özellik, hesap oluştururken verilen şifrelerin yönetimini kolaylaştırıyor.

Google Chrome, yeni sürümle birlikte şifre yönetimini daha güvenli hale getiriyor.

Güvenli olmayan şifreler için ek çözümler sunuluyor

Güncelleme sonrasında Chrome'da sağ üstteki profil simgesi aracılığıyla doğrudan bu şifre yönetim bölümüne gidilebiliyor. Böylece güvensiz olduğu düşünülen şifreler hızlı bir şekilde değiştirilebiliyor. Ayrıca çok uzun süredir aynı şifreleri kullandığınız platformlar için de şifre değiştirme önerileri sunuluyor. İsteyen kullanıcılar Google'ın şifre oluşturma aracı üzerinden çok daha güçlü bir şifre de oluşturabiliyor.

Google, Chrome'da uzunca bir süredir güvenlik teknolojileri üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında gelişmiş şifre araçları ve güvenliği ihlal eden şifreler özellikleri ilk sıralarda geliyor. Ancak bugün gelinen noktada bahsettiğimiz güvenlik özellikleri daha da kapsamlı hale geliyor.

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