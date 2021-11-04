Teknoloji Yeni güncelleme Windows 11de bazı hatalara neden oluyor
İNTERNET

Yeni güncelleme Windows 11'de bazı hatalara neden oluyor

Windows 11 için yayınlanan güncelleme, bazı sistem uygulamalarına ve Ayarlar'a erişimi kısıtlıyor. Yani en son güncellemeyi yüklemiş olan kullanıcılar Ekran Alıntısı Aracı da dahil olmak üzere sistemde yer alan birçok uygulamayı çalıştıramıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Yeni güncelleme Windows 11de bazı hatalara neden oluyor
Windows 11

Yayınlanan en son Windows 11 güncellemesi, uygulamaların ve hatta bazı Ayarlar sayfalarının çalışmasını engelliyor. Microsoft, bu problemin farkında olduğunu 'Windows 11 sorunları resmi listesinde' özellikle yer vererek belirtiyor. Şirkete göre Windows 11'i S modunda çalıştıranlar durumdan daha çok etkileniyor.

Raporlara göre, listelenen bazı uygulamalar ve Ayarlar sayfalarına erişim sağlanamıyor. Etkilenen uygulamalar ise Ekran Alıntısı Aracı, Dokunmatik Klavye, Sesle Yazma ve Emoji Paneli. Ayrıca Ayarlar uygulamasının hesaplar bölümü de artık açılmıyor.

Microsoft, bu problemin farkında olduklarını da özellikle belirtiyor.
Microsoft, bu problemin farkında olduklarını da özellikle belirtiyor.

Sorun, Microsoft'a göre süresi dolmuş bir sertifikadan kaynaklanıyor. Windows 11, KB5006746 için yakın zamanda yayınlanan isteğe bağlı güncelleme sorunu büyük oranda çözüyor. Ancak geçici başka bir çözüm daha var. Sistem tarihinin 31 Ekim 2021 olarak ayarlanması yine bu problemin ortadan kalkmasını sağlıyor.

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