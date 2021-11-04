Yeni güncelleme Windows 11'de bazı hatalara neden oluyor

Yayınlanan en son Windows 11 güncellemesi, uygulamaların ve hatta bazı Ayarlar sayfalarının çalışmasını engelliyor. Microsoft, bu problemin farkında olduğunu 'Windows 11 sorunları resmi listesinde' özellikle yer vererek belirtiyor. Şirkete göre Windows 11'i S modunda çalıştıranlar durumdan daha çok etkileniyor.

Raporlara göre, listelenen bazı uygulamalar ve Ayarlar sayfalarına erişim sağlanamıyor. Etkilenen uygulamalar ise Ekran Alıntısı Aracı, Dokunmatik Klavye, Sesle Yazma ve Emoji Paneli. Ayrıca Ayarlar uygulamasının hesaplar bölümü de artık açılmıyor.

Microsoft, bu problemin farkında olduklarını da özellikle belirtiyor.

Sorun, Microsoft'a göre süresi dolmuş bir sertifikadan kaynaklanıyor. Windows 11, KB5006746 için yakın zamanda yayınlanan isteğe bağlı güncelleme sorunu büyük oranda çözüyor. Ancak geçici başka bir çözüm daha var. Sistem tarihinin 31 Ekim 2021 olarak ayarlanması yine bu problemin ortadan kalkmasını sağlıyor.

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TEKNOLOJİ Windows 11 için ilk güncelleme 2022'nin ikinci yarısında yayınlanacak