Yeni iddia: Fransa'daki kullanıcıların WhatsApp verileri devletle paylaşılacak

WhatsApp, 2021 itibariyle yeni sözleşmesini uygulama üzerinden göndermeye başladı. Bu kapsamda 8 Şubat'a kadar sözleşmeyi kabul etmeyenler uygulamayı kullanamıyor.

Şartları kabul etmek istemeyen milyonlarca kişi alternatiflere yönelirken, Avrupa Birliği ülkeleri ise bu kapsam dışında tutuluyor.

TEKNOLOJİ WhatsApp'tan çifte standart: Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor

Fransa'nın gerekli altyapıyı oluşturduğu iddia ediliyor

Son olarak Fransa kaynaklı birçok farklı yayın organında ise 'WhatsApp'a ilişkin yeni yaptırımlar' konusunda yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

WhatsApp'ın yeni koşullarında ilk madde 'WhatsApp hizmeti ve verilerinizi nasıl işlediğimiz' şeklinde geçiyor.

İddialar, Fransa'nın sosyal medya devlerine karşı yeni bir uygulamanın temelini hazırladığı yönünde. Yani aslına bakılırsa sosyal medya platformlarının Fransız yasalarına uygun hale getirilip, kullanıcı bilgilerinin istenildiği durumlarda devlete aktarılabileceği belirtiliyor.

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Hatta eğer sosyal medyaplatformları bunu kabul etmezse bir cezayla karşılaşacakları da iddia ediliyor.