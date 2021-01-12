Teknoloji Yeni iddia Fransadaki kullanıcıların WhatsApp verileri devletle paylaşılacak
İNTERNET

Yeni iddia: Fransa'daki kullanıcıların WhatsApp verileri devletle paylaşılacak

Son çıkan iddialara göre Fransa yeni bir sosyal medya düzenlemesi hazırlıyor. Bu kapsamda ülkedeki kullanıcıların WhatsApp verileri gerekli görüldüğü takdirde devletle paylaşılacak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp
WhatsApp

WhatsApp, 2021 itibariyle yeni sözleşmesini uygulama üzerinden göndermeye başladı. Bu kapsamda 8 Şubat'a kadar sözleşmeyi kabul etmeyenler uygulamayı kullanamıyor.

Şartları kabul etmek istemeyen milyonlarca kişi alternatiflere yönelirken, Avrupa Birliği ülkeleri ise bu kapsam dışında tutuluyor.

WhatsApp'tan çifte standart: Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor
TEKNOLOJİ
WhatsApp'tan çifte standart: Yeni sözleşme Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor

Fransa'nın gerekli altyapıyı oluşturduğu iddia ediliyor

Son olarak Fransa kaynaklı birçok farklı yayın organında ise 'WhatsApp'a ilişkin yeni yaptırımlar' konusunda yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

WhatsApp'ın yeni koşullarında ilk madde 'WhatsApp hizmeti ve verilerinizi nasıl işlediğimiz' şeklinde geçiyor.

İddialar, Fransa'nın sosyal medya devlerine karşı yeni bir uygulamanın temelini hazırladığı yönünde. Yani aslına bakılırsa sosyal medya platformlarının Fransız yasalarına uygun hale getirilip, kullanıcı bilgilerinin istenildiği durumlarda devlete aktarılabileceği belirtiliyor.

Hatta eğer sosyal medyaplatformları bunu kabul etmezse bir cezayla karşılaşacakları da iddia ediliyor.

En iyi sohbet uygulamaları: WhatsApp'a alternatif 8 iletişim uygulaması
TEKNOLOJİ
En iyi sohbet uygulamaları: WhatsApp'a alternatif 8 iletişim uygulaması

Abone Ol Google News
Kumar oynarken yakalandılar

Kumar oynarken yakalandılar

​Berberdeki gizli kapıdan lokale gidiyorlardı.
DEAŞlı terörist yakalandı

DEAŞ'lı terörist yakalandı

​Sultanahmet ve Suruç saldırılarında patlayıcı temin etmişti.
Ülkemizin meşru menfaatlerini koruyoruz

​Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği Ülkeleri Büyükelçileri toplantısında konuşuyor.

Bilge Çocuk'tan<br>özel sayı

Bilge Çocuk'tan
özel sayı

​Görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle dergi hazırlandı.

​Endonezya'da düşen uçak, benzer trajik kazaları hatırlattı.

Fiyatların yüzde 100'ün üzerinde arttığı iki ilçe.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.