Teknoloji Yeni MacBook Prolardaki çentik tam ekran modunda gizleniyor
İNTERNET

Yeni MacBook Pro'lardaki çentik tam ekran modunda gizleniyor

Apple, yeni nesil MacBook Pro'larla birlikte 120 Hz'lik çentik ekran sunmaya başladı. Ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre uygulamalar tam ekran modunda çentiği gizliyor. Yani aslında çentik yerine yine siyah bant şeklinde ince çerçeveler gözüküyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Yeni MacBook Prolardaki çentik tam ekran modunda gizleniyor
MacBook Pro

Birkaç gün önce yeni nesil MacBook Pro'ları tanıtan Apple; güncellenen işlemci, 120 Hz'lik çentikli ekran, yenilenen web kamera ve benzeri birçok farklı ayrıntı sunuyor. Çentik ekran çok fazla eleştirilse de şirketin çerçeveleri inceltmek için şimdilik tek çözümü bu.

Fakat yeni ortaya çıkan bilgilere göre MacBook Pro'lardaki çentik ekran uygulamaların tam ekran modunda tamamen görünmeyecek. Yani macOS uygulamaları tam ekran modundayken işletim sistemi ekranın üst kısmına çentiği gizleyen bir yapay siyah çerçeve yerleştiriyor. Kullanıcılar tam ekran macOS uygulamalarında olmadığında çentik kalıyor ve çentiği barındırmak için macOS Menü Çubuğu daha kalın hale getiriliyor.

Esasında yeni ürünlerde bu çentiğin yer alması, önceki nesil 13 inç ve 16 inç'lik modellere oranla çerçevelerin önemli oranda incelmesini sağladı.

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