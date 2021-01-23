Teknoloji Yeni nesil MacBook Prolarda SD kart yuvası geri dönüyor
İNTERNET

Yeni nesil MacBook Pro'larda SD kart yuvası geri dönüyor

Birkaç sene önce SD kart yuvasını kaldırma kararı alan Apple, yeni modellerle birlikte bu arabirimi tekrardan geri getiriyor gibi görünüyor. Hatta 2021'de çıkacak MacBook Pro'larda SD kart yuvasının yer alması kuvvetle muhtemel.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
MacBook
MacBook

Apple, dizüstü bilgisayarlarda ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle birkaç sene önce SD kart yuvasını kaldırmıştı. Ama söylentiler yeni modellerle birlikte kart yuvasının geri döneceği yönünde.

Söylentiler artıyor

Bu söylentilerin ortaya çıkmasının en büyük nedeni ise Bloomberg'den Mark Gurman'ın yayınladığı bir haber. Fakat daha sonrasında birçok farklı kaynak da söylentileri doğrulayan farklı bilgiler verdi.

Yeni MacBook'larla birlikte microSD kart yuvası geri geliyor.

Aslında geçtiğimiz dönemlerde SD kart konusu isabetli tahminleriyle bilinen Ming-Chi Kuo tarafından da gündeme getirilmişti. Hatta burada SD kartın yanı sıra 'ek bağlantı noktaları' şeklinde bir ifade de geçmişti.

Şu an için hangi modeller için SD kart yuvasının geri döneceği belli değil. Ancak yakın zamanda buna dair detayların da ortaya çıkması bekleniyor.

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